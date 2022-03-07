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5 часов назад

Где находились семь морей древности

Кристина Уколова

«Семь морей» не просто идиоматическое выражение. В разные эпохи люди подразумевали различные водоемы. Подробности — в статье «Рамблера».

Где находились семь морей древности
Фото: Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины»

Самим выражением мы обязаны шумерской жрице и поэтессе Энхедуане. Она использовала его в гимне богини Инанне. Шумеры вообще любили семеричные системы — например, они ввели в обиход представление о семи классических планетах. Римляне под семью морями подразумевали все лагуны и озера в устье реки По.

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Древние арабы и их соседи по региону считали, что семь морей отделяют их родину от далекого Китая. В это число включали Аравийское и Восточно-Китайское море, а также пять заливов — Персидский, Бенгальский, Малаккский, Сингапурский и Сиамский.

Арабские путешественники писали, что каждое из семи морей отличается цветом, ветрами и рыбой.

Также исламские географы отмечали семь арабских морей — Черное, Средиземное, Каспийское, Аравийское, Красное и Адриатическое море, а также Индийский океан. Эти моря были хорошо известны арабам благодаря интенсивной торговле.

Европейцы в Средние века тоже использовали концепцию семи морей, похожую на арабскую с тем отличием, что вместо Индийского океана в список обычно включали более известный Персидский залив.

Эпоха географических открытий расширила представления европейцев о мире. Моряки, которые занимались чайной торговлей с Китаем, говорили, что плавают за семь морей, имея ввиду водоемы Ост-Индии — Южно-Китайское, Тиморское, Яванское моря, а также Банду, Сулавеси, Флорес и Сулу. В это время семь морей стали символом путешествия на другой конец света.

В XIX веке семь морей окончательно превратились в океаны. Правда, сами океаны еще разделяли на регионы, поэтому в список вошли Индийский, Северный Ледовитый океаны, а Атлантический и Тихий океан разделили на северную и южную часть. Седьмым считался Антарктический океан.

В 1896 году английский писатель Редьярд Киплинг опубликовал поэтический сборник «Семь морей» и вернул популярность этому выражению. С легкой руки Киплинга в список семи морей вошли четыре океана, Средиземное и Карибское море, а также Мексиканский залив.

Истории,Редьярд Киплинг,
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