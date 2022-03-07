Где находились семь морей древности

«Семь морей» не просто идиоматическое выражение. В разные эпохи люди подразумевали различные водоемы. Подробности — в статье «Рамблера».
Самим выражением мы обязаны шумерской жрице и поэтессе Энхедуане. Она использовала его в гимне богини Инанне. Шумеры вообще любили семеричные системы — например, они ввели в обиход представление о семи классических планетах. Римляне под семью морями подразумевали все лагуны и озера в устье реки По.
Древние арабы и их соседи по региону считали, что семь морей отделяют их родину от далекого Китая. В это число включали Аравийское и Восточно-Китайское море, а также пять заливов — Персидский, Бенгальский, Малаккский, Сингапурский и Сиамский.
Арабские путешественники писали, что каждое из семи морей отличается цветом, ветрами и рыбой.
Также исламские географы отмечали семь арабских морей — Черное, Средиземное, Каспийское, Аравийское, Красное и Адриатическое море, а также Индийский океан. Эти моря были хорошо известны арабам благодаря интенсивной торговле.
Европейцы в Средние века тоже использовали концепцию семи морей, похожую на арабскую с тем отличием, что вместо Индийского океана в список обычно включали более известный Персидский залив.
Эпоха географических открытий расширила представления европейцев о мире. Моряки, которые занимались чайной торговлей с Китаем, говорили, что плавают за семь морей, имея ввиду водоемы Ост-Индии — Южно-Китайское, Тиморское, Яванское моря, а также Банду, Сулавеси, Флорес и Сулу. В это время семь морей стали символом путешествия на другой конец света.
В XIX веке семь морей окончательно превратились в океаны. Правда, сами океаны еще разделяли на регионы, поэтому в список вошли Индийский, Северный Ледовитый океаны, а Атлантический и Тихий океан разделили на северную и южную часть. Седьмым считался Антарктический океан.
В 1896 году английский писатель Редьярд Киплинг опубликовал поэтический сборник «Семь морей» и вернул популярность этому выражению. С легкой руки Киплинга в список семи морей вошли четыре океана, Средиземное и Карибское море, а также Мексиканский залив.