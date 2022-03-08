Советский рубль: чем он был лучше доллара США

Впереди планеты всей

Переводной рубль в качестве коллективной валюты для взаимных расчетов стран членов международной организации Совета Экономической Взаимопомощи, был утвержден 22 октября 1963 года. Фактически переводной рубль стал первой международной резервной валютой с помощью, которой должны были вести расчеты между собой страны Восточной Европы, Куба, Вьетнам, Монголия и СССР. При этом необходимо отметить, что в отличие от основных современных валют, в частности доллара, который не обеспечен ничем, кроме своего статуса мировой резервной валюты, переводной рубль имел золотой эквивалент, равнявшийся 0,987412 граммам чистого золота. В то же время он не имел физического воплощения в виде монет или банкнот, имея хождение исключительно в безналичной форме. Кроме того переводной рубль был огражден от переживавших регулярные экономические кризисы западных экономик. Рассчитываться между собой с помощью переводного рубля могли исключительно страны члены СЭВ. С появлением переводного рубля Советский Союз фактически стал первой страной в мире успешно создавшей, а затем применившей наднациональную, как сейчас бы сказали, резервную валюту. В частности международный доллар, как условная расчетная единица для расчетов между странами появился только спустя десять лет в начале 1970-х годов, а набрал силу лишь к 1990-м годам двадцатого века.

Международный плагиат

Учитывая количество стран состоящих в СЭВ, переводной рубль с 1964 по 1990 года являлся мощным финансовым инструментом, обеспечивающим экономические взаиморасчеты между Болгарией, Венгрией, Восточной Германией, Монголией, Польшей, Румынией, Чехословакией, Советским Союзом и присоединившийся позднее Кубой. К моменту расцвета переводного рубля, с помощью него проводилось более 5% всех мировых торговых расчетов, привязывая экономики стран СЭВ к финансовой мощи СССР. За период существования переводного рубля с помощью него было совершенно сделок на 4,5 триллиона переводных рублей. При этом интересно отметить, что финансовый инструмент, используемый в наши дни Международным валютным фондом под названием Специальные права заимствования (международная аббревиатура СДР) созданный в 1970 году, по большому счету является калькой и плагиатом с организации взаиморасчетов с помощью переводного рубля в рамках СЭВ. Рассчитываться друг с другом, используя специальные права заимствования, имеют право так же как исключительно члены Международного валютного фонда. В 1980-е годы считалось, что со временем переводной рубль и специальные средства заимствования станут единственными наднациональными валютами для расчетов между странами, входящими в социалистический или капиталистический лагерь. Но этого не произошло.[С-BLOCK] Переводной рубль прекратил свое существование одновременно с закрытием СЭВ в 1990-м году. Специальные средства заимствования существуют и сегодня, но расчеты в них между странами членами МВФ не превышают 1%. Правда, периодически крупные политические деятели делают громкие заявления о необходимости создания единой мировой валюты на базе специальных средств заимствования. Однако против этого активно выступают правительства США, ЕС и других стран, чьи национальные валюты претендуют на звание мировых. В то же время некоторым аналогом переводного рубля можно считать евро, с помощью которого рассчитываются между собой правительства и жители 17 стран Еврозоны. Однако в ЕС при этом были отменены все национальные валюты, в то время как переводной рубль никак не ущемлял суверенитет экономик и национальных валют стран, входящих в СЭВ.