Почему Невскую губу прозвали Маркизовой лужей

Это выражение встречается в романах Валентина Пикуля и Николая Задорнова. Оно напоминает о непростых временах русского флота. Подробности — в статье «Рамблера».

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Такое название получила восточная часть Финского залива до острова Котлин среди офицеров Балтийского флота в начале XIX века. С 1811 до 1828 года должность морского министра занимал маркиз Жан-Батист де Траверсе. При нем почти прекратились дальние морские экспедиции. Поэтому маневры и учения проводились лишь в восточной части залива, а корабли эскадры в основном не ходили дальше Кронштадта.

Недоброжелатели французского эмигранта объясняли такое положение вещей как личным опытом маркиза, который плавал в основном только среди финских шхер, так и морской болезнью, а также ленью и даже трусостью министра. К тому же маркиз плохо знал русский язык и все указы издавал на французом.

Однако подлинная причина такого положения была в недостаточном финансировании флота. Правительство не видело повода увеличивать расходы на содержание балтийского флота в свете тяжелых сухопутных войн с Францией и ее союзниками. Тем более, что в тот момент Россия заключила союз с Англией, признанной владычицей морей.

Впрочем, несмотря на острую критику маркиза де Траверсе, именно под его руководством была организована кругосветная антарктическая экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Мореплаватели на шлюпах «Восток» и «Мирный» достигли шельфовых ледников и открыли Антарктиду. Три острова из обнаруженных двадцати девяти были названы в честь маркиза де Траверсе.