Почему Невскую губу прозвали Маркизовой лужей

Это выражение встречается в романах Валентина Пикуля и Николая Задорнова. Оно напоминает о непростых временах русского флота. Подробности — в статье «Рамблера».
Такое название получила восточная часть Финского залива до острова Котлин среди офицеров Балтийского флота в начале XIX века. С 1811 до 1828 года должность морского министра занимал маркиз Жан-Батист де Траверсе. При нем почти прекратились дальние морские экспедиции. Поэтому маневры и учения проводились лишь в восточной части залива, а корабли эскадры в основном не ходили дальше Кронштадта.
Недоброжелатели французского эмигранта объясняли такое положение вещей как личным опытом маркиза, который плавал в основном только среди финских шхер, так и морской болезнью, а также ленью и даже трусостью министра. К тому же маркиз плохо знал русский язык и все указы издавал на французом.
Однако подлинная причина такого положения была в недостаточном финансировании флота. Правительство не видело повода увеличивать расходы на содержание балтийского флота в свете тяжелых сухопутных войн с Францией и ее союзниками. Тем более, что в тот момент Россия заключила союз с Англией, признанной владычицей морей.
Впрочем, несмотря на острую критику маркиза де Траверсе, именно под его руководством была организована кругосветная антарктическая экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Мореплаватели на шлюпах «Восток» и «Мирный» достигли шельфовых ледников и открыли Антарктиду. Три острова из обнаруженных двадцати девяти были названы в честь маркиза де Траверсе.
Выражение «Маркизова лужа» вскоре стало достоянием петербургского фольклора. Некоторые горожане употребляют его до сих пор, чтобы подчеркнуть мелководность Невской губы. Впрочем, иногда его распространяют на весь Финский залив.