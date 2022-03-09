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32 минуты назад

Зачем английские моряки брали на борт свинью

Диана Товсепова

В эпоху парусных судов, моряки (особенно английские), отправляясь в плавание обязательно брали свинью на борт корабля. О том, зачем это было нужно — в материале "Рамблера".

Зачем английские моряки брали на борт свинью
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Свиней, действительно, брали на каждый рейс. Дело в том, что моря, окружающие Англию, почти непрерывно пронизаны туманом. Корабли вынуждены были непрерывно подавать звуковые сигналы, но суды в то время не имели мощных гудков. А поросячий визг слышен за многие километры, тем более что свинья — единственное животное способное визжать часами. Так, моряки успешно использовали свиней в качестве звукосигнального инструмента.

Была в этом деле одна сложность — туманные сигналы необходимо подавать через равные промежутки времени. Поэтому поросенка нужно было заставить не просто визжать, а делать это с определенной периодичностью. Лучше всего с этим справлялись штурманы с секундомером.

Штурман запускал секундомер, а затем крутил поросенку хвост, следуя нужной периодичности. Таким образом, визг животного был подходяще регулярным. Визг на корабле был подходяще-регулярным, что обеспечивало соответствие правилам № 34-37 МППСС туманных сигналов.

Интересно, что поросят использовали еще древние мореплаватели — они заметили, что брошенный за борт поросенок всегда верно плывет в сторону ближайшего берега. Такая природная особенность свиней до сих пор не нашла научного объяснения, но когда-то сослужила добрую службу не одному кораблю.

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