Ушла эпоха: что творилось в первом советском "Макдональдсе"

Очередная новость, поразившая россиян, в последние недели — временное закрытие ресторанов быстрого питания "Макдональдс". Пока на Авито спешно распродают пакеты, бургеры и соусы популярной фастфуд-сети, "Рамблер" вспоминает, с чего началась история "Макдональдса" в России.

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Первый советский "Макдональдс" открылся 31 января 1990 года в Москве открылся первый советский "Макдональдс". До 1989 года на месте "Макдональдса" располагалось кафе "Лира", где любили собираться московские студенты.

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Тридцать лет назад событие вызвало настоящий ажиотаж среди москвичей и гостей столицы, только на открытие пришли больше пяти тысяч человек. А всего в первый день ресторан посетили более 30 тысяч человек. По воспоминаниям очевидцев, очередь в заведение тогда не один раз огибала Новопушкинский сквер.

Причем "Макдональдс" воспринимали именно как ресторан, он выглядел модно и ярко. О том, что это обычный общепит, люди догадались позже. Для советских граждан "Макдональдс" был сплошным удивлением - заграничная еда, быстрое вежливое обслуживание, яркая упаковка.

Интересно, что гостей встречала надпись "Ресторан обслуживает за советские рубли". Тогда для граждан это было в новинку — казалось, что все заграничное было доступно только для иностранцев и за валюту.

Меню для советских граждан было тоже в диковинку. Так, знаменитые бургеры по телевидению назвали бутербродами.

Гамбургер тогда стоил 1, 6 руб, чизбургер — 1, 75 руб, Биг Мак — 3, 75 руб, а филе-о-фиш — 3, 25 руб. Тогда за эту цену можно было заказать обед из трех блюд в любой столичной столовой. Кроме того, продавалась картошка фри, газировка молочные коктейли, мороженное и фирменные хрустящие пирожки.

"Это был 1992 год. Развал страны, разруха полная. У нас в университете не было выпускного, нам просто выдали дипломы и все. Тогда мы собрались мужской компанией, человек 6-7, и решили пойти в «Макдоналдс»";

"Мне было 7 лет, и мы с бабушкой поехали в «Макдональдс». Советский ребенок привык к очередям – мы постоянно стояли то за китайскими платьями, то за чем-то еще, поэтому длиннющая очередь воспринималась как нормальное явление. Хотя, конечно, не терпелось попасть внутрь!