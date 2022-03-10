Зачем Горбачёв отобрал орден у мертвого Брежнева

В 1978 году Брежнев получил орден «Победы». Население СССР было возмущено фактом награждения, которое стало очередным поводом для шуток о престарелом Генсеке. Исправить несправедливость удалось только в 1989 году. И сделал это лично новый руководитель страны Горбачев.

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История ордена «Победы»

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Осенью 1943 года в Великой Отечественной войне наступил коренной перелом, и нацисты начали постепенно отступать на Запад. Стало понятно, что разгром Германии неизбежен. В это время было решено учредить награду, предназначенную для высших военачальников, под названием орден «Победы». В производстве ордена, помимо золота и серебра, использовались рубины, бриллианты, платина.

Согласно положению, награду вручали высшему командованию армии за успешное проведение войсковой операции в масштабе одного или нескольких фронтов. При этом операция должна была привести к коренному изменению обстановки в пользу Красной армии. Среди кавалеров ордена были Сталин, советские маршалы и генерал Жуков. Из иностранцев «Победу» вручили генералу США Эйзенхауэру, английскому фельдмаршалу Монтгомери, королю Румынии Михею I и польскому маршалу Роля-Жимерскому. Всего орден получили 16 человек. Последним до Брежнева был маршал Югославии, Броз Тито, которому дали награду в сентябре 1945 года.

Орден «Победы» - новая игрушка в коллекции Брежнева

17-м кавалером ордена спустя более 30 лет после окончания войны стал Леонид Ильич. Официальная причина награждения: «…большой вклад в победу советского народа и его Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне, выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности страны, за разработку и последовательное осуществление внешней политики мира Советского государства, надежно обеспечивающей развитие страны в мирных условиях».

Для 71-го летнего Генсека коллекционирования званий стало одним из любимых развлечений, а в народе даже шутили: «хорошо, что у Лени грудь широкая все побрякушки поместятся». В 68 лет Брежнева сделали генералом армии, а через два года маршалом СССР. К своему 70-летию Леонид Ильич получил второго Героя Советского Союза, а позже и третьего. Всего у Генсека было почти 120 советских и иностранных наград.

Но вручение «задним числом» ордена «Победы» было перебором даже для Брежнева. Народ и ветераны были возмущены, даже партийная среда негодовала. Леонид Ильич храбро воевал на Малой земле и закончил войну генералом, но стратегических решений в войне он не принимал. Так как орден «Победы» больше не производили, Леониду Ильичу передали экземпляр, принадлежавший маршалу Говорову. Награду военачальник получил за разгром нацистов под Ленинградом и в Прибалтике.

Не соответствует статусу награды

В партии оставалось много людей, которые прошли огонь войны и знали истинную цену наградам. По воспоминаниям советской элиты, даже в Центральном комитете коммунистической партии эпизод с орденом «Победы» воспринимали болезненно. После смерти Брежнева руководство страны решило не ворошить прошлого. Однако, несправедливость исправил Горбачев.