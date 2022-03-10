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39 минут назад

"Вкус сырого подъезда": зачем в Киргизии едят мел и глину

Мира Маркина

На рынках Бишкека можно найти целые прилавки со съедобными мелом и глиной. Рассказываем, зачем люди в Киргизии и других странах мира это едят.

"Вкус сырого подъезда": зачем в Киргизии едят мел и глину
Фото: Из личного архиваИз личного архива

Покупателям предлагают мел и глину разной плотности и вкусов: соленые, "сливочные", маслянистые, пыльные, мягкие, твердые. Есть даже со вкусом фисташек и "тающие во рту", как убеждают продавцы.

"Васиполье: звонко хрустит, превращается в липкую кашицу с крупинками. Вкус сырого подъезда, тоже жирный, похож на глиномел", - описывают разновидность мела в одном из киргизсих интернет-магазинов.

На рынках десятки разных наименований мела и глины: "Зеленая узбечка", "Астана желтая", "Новый оскол", "Льдинка", "Снежок", "Белая гора", "Ватутин".

Товар продается, как уже раздробленный, так и большими брусками. В интернете килограмм мела стоит примерно 280 сом (около 340 рублей). Такой мел отличается от того, который используют в школах. Нельзя есть технический или канцелярский мел, так как производители добавляют в него химические примеси и добавки. Например, гипс и красители. В природном меле всего этого нет.

Зачем его едят? Считается, что эти породы полезны людям с хрупкими костями. В меле много кальция, а глина обладает большим спектром лечебных свойств. Например, фиолетовая киргизская глина помогает избавиться от головной боли. Однако врачи не советуют употреблять их в большом количестве. О том, почему мел может быть опасен для здоровья, читайте в другом материале "Рамблера".

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