"Вкус сырого подъезда": зачем в Киргизии едят мел и глину

На рынках Бишкека можно найти целые прилавки со съедобными мелом и глиной. Рассказываем, зачем люди в Киргизии и других странах мира это едят.

Фото: Из личного архива Из личного архива

Покупателям предлагают мел и глину разной плотности и вкусов: соленые, "сливочные", маслянистые, пыльные, мягкие, твердые. Есть даже со вкусом фисташек и "тающие во рту", как убеждают продавцы.

"Васиполье: звонко хрустит, превращается в липкую кашицу с крупинками. Вкус сырого подъезда, тоже жирный, похож на глиномел", - описывают разновидность мела в одном из киргизсих интернет-магазинов.

На рынках десятки разных наименований мела и глины: "Зеленая узбечка", "Астана желтая", "Новый оскол", "Льдинка", "Снежок", "Белая гора", "Ватутин".

Товар продается, как уже раздробленный, так и большими брусками. В интернете килограмм мела стоит примерно 280 сом (около 340 рублей). Такой мел отличается от того, который используют в школах. Нельзя есть технический или канцелярский мел, так как производители добавляют в него химические примеси и добавки. Например, гипс и красители. В природном меле всего этого нет.