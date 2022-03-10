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18 минут назад

Почему четверг — рыбный день

Катерина Саломе

Еще со времен СССР четверг принято считать рыбным днем. Но почему, например, не среду или не пятницу? Чем обоснован этот выбор? В этом вопросе попробовал разобраться "Рамблер".

Почему четверг — рыбный день
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Был в Советском союзе государственный и партийный деятель Анастас Микоян — именно он стал инициатором введения 12 сентября 1932 года постановления «О введении рыбного дня на предприятиях общественного питания».

Причиной принятия постановления было две. Во-первых, в стране был дефицит мяса, произошел сильный спад его производства, Во-вторых, возникали серьезные планы по развитию рыбной и консервной промышленности. И, конечно, отчасти свою роль сыграли медицинские показания — в рационе питания жителей некоторых регионов страны была зафиксирована нехватка йода.

С началом Второй мировой войны традиция ушла в небытие, продержавшись на тот момент всего несколько лет. Но в 70-е годы продуктовый дефицит достиг своего апогея, поэтому в 1976 году было принято решение о возвращение рыбного дня.

Но вернемся к вопросу о том, почему именно четверг. В Советском союзе было проведено множество статистических исследований, доказывающих, что реализация рыбы именно в этот день была максимальной.

Сегодня, по истечению стольких лет, традиция никуда не исчезла. Медики со всех сторон твердят о неоценимой пользе рыбы, так как она является ценным источником легкоусвояемого белка, незаменимых жирных кислот и фосфора, и утверждают, что употреблять ее нужно не менее одного раза в неделю.

Истории,Анастас Микоян,
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