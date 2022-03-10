Ученые опровергли миф, что акулы никогда не спят

Биологи опровергли миф, что акулы никогда не спят. Об этом сообщает Biology Letters, публикующий соответствующее исследование ученых во главе Майклом Келли из Университета Западной Австралии.
Так, долгое время было принято считать что акулы никогда не спят. тот стереотип подтверждало то, что большинство акул никогда не останавливаются и всегда должны плыть ради поддержания дыхания. При этом многие биологи не верили в это и время от времени появлялись свидетельства, что подводным аппаратам удалось застать акулу во сне.
«Мы впервые получили физиологическое свидетельство сна акул», — сообщают авторы исследования.
Биологи исследовали новозеландскую кошачьеголовую акулу, ведущую ночной образ жизни и не превышающую одного метра в длину.
Ранее ученые обнаружили, что этим акулам в фазе отдыха требуется более сильная электростимуляция, чтобы отреагировать, однако доказательств, что это сон, все еще не было.
Теперь биологи выяснили, что у акул понижается потребление кислорода во время отдыха длиннее пяти минут. Уменьшение потребления кислорода и считается индикатором сна.
Кошачьеголовые акулы во время сна к тому же принимали более «плоскую» позу.
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