6 фраз неграмотного человека

Разговорная речь пластична. Ежегодно в лексиконе оседают новые слова и выражения. Однако не все из них правильны с точки зрения грамматики. Хотите избавиться от словесного мусора в вашей речи? Читайте материал “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Моя прекрасная леди" Кадр из фильма "Моя прекрасная леди"

“Ну как бы да”

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Условно-предположительное сравнение “как бы” превратилось в настоящего паразита. Его употребление в разговорной речи не в искомом значении (сравнения) не несет в себе никакого смысла. Поэтому будет правильнее ответить: “да”, “примерно так”, в крайнем случае – “ну да”. Причем частица “ну” как раз справляется с приданием вашим словам оттенка неуверенности.

“Я тебя наберу”

Сокращенный вариант искомой фразы “я наберу твой номер” неверен. Просто потому, что набрать человека нельзя. Можно позвонить ему. И тогда вам на помощь приходит элементарная фраза “я тебе позвоню”. Она такая же по длине, как и “я тебя наберу”, но грамматически и по смыслу правильная.

“Займи мне!”

Если вы просите собеседника об услуге, то будет правильнее использовать глагол “одолжить”. Фраза “займи мне денег” буквально означает попросить кого-то другого дать вам денег в долг. Так что здесь вы зависите от контекста и вашего намерения.

“Давай порешаем”

Определение глагола “порешать” звучит как “решать в течение какого-то времени”. Следовательно, этот глагол не синонимичен словосочетанию “решить вопрос”. Кроме того, употребление подобной фразы звучит грубо, отсылает нас к бандитскому жаргону. Правильнее будет сказать “давай решим”.

“Мне нечего одеть!”

Одна и самых распространенных ошибок устной речи. Попробуем расставить все точки над “и”. Во-первых, одеть можно кого-то. Надеваем одежду мы обычно на себя. Также глагол “надеть” используется, когда речь идет о действиях между субъектом и объектом (чаще всего с предлогом “на”): надеть на ребенка платье, надеть на маркер колпачок.

Во-вторых, глагол “надеть” чаще всего идет в паре с неодушевленными существительными (шапка, брюки, куртка и т.д.), а “одеть” — с одушевленными и человекоподобными неодушевленными (кукла, игрушка, ребенок, животное).

“Быть на стиле”