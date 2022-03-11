Как собака стала терапевтом в полиции

Американская полиция взяла на работу собаку. О том, почему домашний питомец удостоился вакансии в органах, в материале "Рамблера".

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Полиция округа Дэлавэр в штате Пенсильвания представила граждан своего нового работника — очаровательного пса по кличке Отто.

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«Мы добавляем новый инструмент, который поможет нам быть более эффективными в нашей работе — четырехлапый инструмент», — сказал шериф округа Делавэр Рассел Мартин во время пресс-конференции 1 марта.

Paul Comstock|This week

Отто — 6-месячный бернский зенненхунд. Во взрослом возрасте вес собаки должен составлять 40-45 кг.

Мартин рассказал, что его отдел уже год изучал привлечение к службе собаки. Для этого сотрудники консультировались с отделением в округе Франклин, в котором уже трудятся три пса.

Главная цель собачьей службы — терапия. Офис округа Франклин в 2017 году запустил свою программу собакотерапии, которую Мартин назвал золотым стандартом для полицейских программ обучения собакотерапии по всей стране.

Отто нашли еще шестимесячным. Щенка подобрали с улицы и доставили зоозащитникам. Через некоторое время служба по уходу за животными порекомендовала ласкового и игривого щенка департаменту полиции на вакансию помощника. Оказывается, в службе есть сотрудники по поведению, которые следят за собаками с потенциалом "терапевта". На эту вакансию выбирают собак младше года с хорошей социализацией, отсутствием агрессии и высокой способностью к обучению.

Работать Отто будет и с жертвами, и со свидетелями.

«В конечном итоге Отто будет утешать жертв, спасателей, свидетелей, студентов, всех, кто нуждается в безоговорочной поддержке и любви. И, в частности, время от времени посещая офис шерифа», — сказал Мартин.

Новобранец станет профессиональной терапевтической собакой.

В полиции объясняют, что собаки помогают смягчить последствия травм для жертв преступлений и отражают внимание офиса округа Франклин к защите психического здоровья граждан.

Специалисты объясняют, что общение и игры с собакой приносит пользу тем, кто встревожен или напуган.

«Это как бы возвращает их в настоящий момент, когда они могут передохнуть», — сказала она.

Собаки-терапевты успешно успокаивают лиц, переживших стресс.