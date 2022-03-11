Шумит ли море: что мы слышим, когда подносим ракушку к уху

Кажется, ракушка хранит воспоминания о своем прошлом. О том, так ли это, в материале "Рамблера".

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Как бы не было приятно думать, что поднесенная к уху ракушка транслирует нам шум моря, это всего лишь метафора.

На самом деле, форма ракушек просто делает их отличными усилителями окружающего шума.

Любой воздух, проникающий в полость раковины, отскакивает от ее твердых изогнутых внутренних поверхностей. Резонирующий воздух производит звук.

Высота звука зависит от размера раковины. Воздуху требуется больше времени, чтобы отскакивать назад и вперед в большей оболочке, чем в меньшей. Поэтому вы будете воспринимать высоту звука, исходящего от большей оболочки, как более низкую. Будь то высокий или низкий тон, почти все раковины звучат приятно, как океан.

Специалисты объясняют, что похожие "морские" звуки могут издавать и другие предметы с отверстиями, такие как пустые миски или бутылки.

"Когда окружающий шум — или шум вокруг нас — попадает на внутреннюю поверхность этой твердой морской раковины, возникают множественные отражения, и некоторые частоты окружающего шума усиливаются...