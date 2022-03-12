6 слов, знание которых выведет вас из неловкой ситуации

Не хотите попасть в неловкую ситуацию, услышав незнакомое слово? В новом материале “Рамблер” расскажет, знание каких существительных, глаголов и прилагательных повысит культуру вашей речи.

Фото: Кадр из фильма "Отряд самоубийц" Кадр из фильма "Отряд самоубийц"

Фраппировать

Это слово не имеет никакого отношения к “фраппе” – кофейному напитку со льдом. Глагол “фраппировать” буквально означает “неприятно поражать”, “ошеломлять”.

Пертурбация

Не “перетурбация” и не “претурбация”. Пертурбацией можно назвать событие, которое в корне изменило привычный ход вещей. Второе значение этого слова пригодится в беседе об астрономии. Ведь пертурбация – это еще и изменение траектории пути небесного тела под влиянием силы притяжения иных тел.

Фланировать

Интуитивно можно предположить, что данный глагол связан с размеренной прогулкой без цели. И эта мысль окажется правильной. Французское слово flâner переводится как “прогуливаться”. Кстати “фланировать” – глагол устаревший, но он стал все чаще встречаться в современной речи.

Гаптофобия

Гаптофобией называют панический страх прикосновений других людей. Неприятные ощущения могут возникать от взаимодействия не только с незнакомцами, но и с родными, близкими. После периода самоизоляции и соблюдения социальной дистанции, связанных с пандемией COVID-19, гаптофобия стала встречаться все чаще.

Экивоки

Вы наверняка слышали выражение “говорить без экивоков”. Оно буквально означает общение без двусмысленных намеков. Хотите, чтобы вас всегда понимали правильно? Говорите без экивоков.

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