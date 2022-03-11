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1 час назад

Неприятные факты о гигиене в Средневековье: видео

Не случайно период Средневековья называется темным. Ведь это не только рыцари, поединки и замки. А также странные законы, правила и традиции, зачастую оправданные религиозными догмами. Например, Изабелла Кастильская – королева Испании – мылась за всю свою жизнь всего пару раз. А причину такого пренебрежения гигиеной раскрывает автор ролика, опубликованного в Instagram-блоге @antique_monde_eva.

Католическая церковь в первую очередь ратовала за чистоту духовную. Поэтому гигиена телесная отходила на второй план. Кстати, один рыцарь осмелился сделать замечание Изабелле Кастильской, увидев ее грязные руки. Но монаршая особа ответила без смущения: “Вы еще не видели мои ноги”.

Средневековые люди боялись купаться в том числе и потому, что это, по их мнению, повышало риски подхватить из-за расширения пор какую-нибудь инфекцию. Например, чуму. Вшей, которые заводились в немытых волосах, чтили и называли “божьими жемчужинами”.

Туалетный вопрос в Средневековье решался особо. Во дворцах и замках просто отводилась специальная комната под отхожее место. Но, в отличие от современных туалетов, там не было ни воды для смывания, ни средств дезинфекции. Поэтому стоял невыносимый запах. И королевский двор кочевал время от времени между резиденциями, чтобы дать стенам “проветриться”.

Смотрите также видео о том, как заботятся о гигиене в Антарктиде.

Истории,Видео,Католическая церковь,
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