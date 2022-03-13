«Зрелище было жуткое»: зачем врач взорвал автобус

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о массовых убийствах, совершенных в Советском Союзе. Принято считать, что такие преступления — это проблема современного общества, порожденная соцсетями и компьютерными играми. Однако подобные трагедии случались и прежде, в том числе в СССР. В прошлый раз речь шла о событиях 1970 года, когда обиженный на сослуживца ефрейтор Юрий Титов расстрелял четверых однополчан в воинской части в Заполярье. Сегодня «Лента.ру» рассказывает о взрыве рейсового автобуса в Краснодаре, который в 1971 году устроил бывший врач Петр Волынский. Страдавший комплексом неполноценности из-за низкого роста Волынский решил отомстить высоким людям, которых он винил во всех своих неудачах.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Картина была жуткая — автобус стоял посередине улицы и дымился, на заборах были следы крови и фрагменты человеческих тел, в воздухе стоял запах горящей плоти. Это было страшно», — Ричард Балясинский, в 1971 году — заместитель начальника наружной службы УВД Краснодарского крайисполкома.

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Петр Волынский родился 25 ноября 1939 года в Краснодаре. Отца и матери мальчик лишился в раннем детстве: по одним данным, он воспитывался родственниками, по другой информации, рос в детдоме. После войны по распространенной в те годы практике пристройства детей-сирот Петр попал в Ставропольское суворовское училище.

Из материалов уголовного дела

Окончив заведение, Волынский осуществил свою заветную мечту — поступил в Кубанский мединститут, где принялся осваивать специальность терапевта. В этот период в поведении Волынского начали появляться странности. К примеру, студент явно недолюбливал тех однокурсников, которые были выше его.

Волынский, рост которого составлял, по разным данным, от 162 до 164 сантиметров, считал, что рослые студенты чувствуют явное превосходство над ним, и избегал их. Кроме того, Петр приходил на занятия с чемоданом, внутри которого лежал будильник. Он срабатывал во время лекций, что регулярно мешало преподавателям.

Жаловался на чудачества Волынского и командированный в Краснодар из Курской области сотрудник КГБ Кирилл Чередниченко: он снимал комнату у студента.

Как-то раз чекист застал Петра за странным занятием: тот развешивал за окном соединенные веревкой алюминиевые тарелки и крышки от кухонных кастрюль

Чередниченко попросил Волынского убрать шумное сооружение, но тот отказался: якобы оно отпугивало воров-форточников, которые собирались забраться на пятый этаж и ограбить Петра. Тогда чекист обратился в ректорат — и с Петром провели беседу, которая ни к чему не привела. Списав странное поведение студента на трудное детство, педагоги от него отстали.

Другим любимым развлечением Волынского была рассылка во всевозможные инстанции анонимных жалоб на окружающих. В них он видел спекулянтов, взяточников, двоеженцев и вредителей советской власти.

С 1965 по 1967 год Волынский написал около 80 доносов, каждый из которых пестрил цитатами из трудов Маркса и Ленина. Содержание анонимок было весьма абсурдным — например, депутата Краснодарского совета Волынский бездоказательно обвинял в «моральном разложении».

Получив диплом в 1968 году, Петр поступил на работу в Брюховецкую районную больницу. Но со своими обязанностями терапевт не справлялся и вскоре был уволен. Следующим рабочим местом Волынского стала Новодеревянковская участковая больница.

Когда от пациентов Петра пошли жалобы на то, что врач лечит их, прижигая пальцы спиртовкой, руководство больницы вначале не поверило в это.

Но все подтвердилось — и Волынскому назначили психиатрическую экспертизу. Комиссия во главе с завкафедрой психиатрии Кубанского мединститута профессором Николаем Хромовым нашла у Петра шизофрению.

Услышав вердикт профессора, который Хромов озвучил в стенах психдиспансера, Волынский выскочил в коридор и бросился бежать. Но санитары быстро скрутили Петра, привели обратно к профессору и решили обыскать. При себе у беглеца оказался большой кухонный нож: зачем он ему понадобился, мужчина объяснить не смог.

По некоторым данным, после этого Волынского на восемь месяцев поместили на лечение в психбольницу. С должности терапевта предсказуемо уволили. После окончания лечения теперь уже бывший врач устроился разнорабочим на одну из городских строек, а также стал подрабатывать грузчиком на Станкостроительном заводе имени Седина.

«Эти твари должны умереть»

Между тем в душе Волынского продолжала расти ненависть к высокорослым гражданам: Петр винил их во всех своих неудачах, полагая, что только обладатели высокого роста могут хорошо устроиться в жизни. При этом именно низкорослых людей Волынский считал более одаренными и умными, способными изменить мир к лучшему, но не имеющими такой возможности из-за козней лобби высокорослых.

Своим кумиром Петр выбрал Наполеона I Бонапарта — рядом с портретом французского императора в своей комнате он повесил собственное фото, приписав внизу фразу «Мне можно все».

"Такие, как я, — уникальные люди. Эти длинные твари должны умереть в страшных мучениях, чтобы нам стало легче жить. Они узнают, что шутить с нами нельзя. Мы будем убивать снова и снова", — из дневника террориста Петра Волынского.

Еще в 1967 году для борьбы с высокорослыми людьми Волынский задумал основать «Лигу низкорослых людей», главной целью которой были «мероприятия по спасению низкорослых людей от стерилизации и истребления в СССР и других странах мира».

Планы безумца были грандиозными — потребовать от ЦК КПСС произвести перепись всего низкорослого населения, а затем выделить пропорционально их численности территорию внутри страны и непременно выселить оттуда всех высокорослых граждан. В 1971 году 32-летний Петр решил наконец реализовать свою затею и отправился искать единомышленников в толпе уличных прохожих.

"Я ходил по улицам, подходил к незнакомым мужчинам и спрашивал у них: «Сколько вам лет, где живете, боитесь ли вступить в рукопашную схватку с высокорослыми породистыми мужчинами, знаете ли вы, что вашу жену будут оплодотворять высокие мужики?»", — из дневника террориста Петра Волынского.

Реакция людей была разной: одни бросались на Петра с кулаками, другие игнорировали чудака, а третьи, напуганные его агрессивным настроем, соглашались со всеми доводами и стремились поскорее закончить беседу.

Находились и те, кому идея создания «Лиги» сначала пришлась по душе. Но, узнав от Волынского о необходимости применения силовых методов, «наполеоны» предпочли отказаться от вступления в организацию. Затея с созданием «Лиги» провалилась, что еще больше озлобило Волынского.

«Не влезай — убьет!»

Петру стало мерещиться, что высокорослые недруги установили за ним слежку: Волынский лишний раз старался не выходить из квартиры, которую снаружи обвесил предупредительными плакатами.

"На проводке висели плакаты «Не влезай — убьет!» На балконе тоже — «Не влезай — убьет!» Двери, если он приходил, секретно открывал, постоянно оглядываясь, чтобы никого нигде не было. Никого он не пускал, ни с кем не общался", — из воспоминаний соседки Петра Волынского.

В моменты психических обострений Петр в присутствии сотрудников стройки и завода бравировал тем, что собирается устроить серию терактов и взорвать Белый дом. Однако работяги считали угрозы коллеги бредом сумасшедшего и лишь посмеивались над ним. А тот не шутил — первой жертвой он наметил профессора Хромова, на которого затаил смертельную обиду.

В частности, Петр винил психиатра в собственной принудительной стерилизации, которая якобы произошла во время его лечения в психдиспансере. В январе 1971 года Волынский раздобыл тематические книги, пользуясь которыми соорудил бомбу из огнетушителя.

Порох для бомбы, который можно было купить лишь при наличии охотничьего билета, Волынский добывал хитростью: он знакомился с охотниками, вместе с ними шел в магазин и на кассе изображал, что позабыл свой охотбилет дома. Новые знакомые тут же приходили на выручку «охотнику» — покупали порох по своим документам и отдавали его Петру.

Свое самодельное взрывное устройство (СВУ) Волынский закрепил на ручке входной двери квартиры профессора Хромова. К счастью, бомбу вовремя заметила бдительная соседка, которая вызвала милицию.

Оперативники обезвредили бомбу, но расследованием решили себя не утруждать и дело не завели, хотя Хромов сразу указал на Волынского.

Более того, части СВУ один из милиционеров, недолго думая, выбросил в речку Кубань. Позже, уже после главного теракта Петра Волынского, сотрудников МВД, замявших дело о минировании профессорской квартиры, накажут, а один из них даже получит тюремный срок за халатность.

Тем временем раздосадованный неудачей со взрывом Волынский начал готовить новый зловещий план: он решил устроить теракт в месте массового скопления людей, для чего ему понадобилась более мощная бомба. Часть деталей для нового СВУ Петр украл с заводского склада, а те компоненты, которых не хватало, Волынский под разными предлогами просил изготовить знакомых токарей.

"Знали ли эти люди, что они делают? Но ни одному токарю он [Волынский] не показывал чертеж взрывного устройства и всегда просил сделать какую-то небольшую деталь, по которой было практически невозможно понять, для чего она была нужна", — Анатолий Рыбалкин, в 1971 году — оперуполномоченный управления КГБ СССР по Краснодарскому краю.

Как и в первый раз, Петр сделал оболочкой для своей бомбы огнетушитель. К началу лета 1971 года СВУ было готово: поместив его в большой черный чемодан, Волынский стал искать объекты для теракта. Сначала он хотел взорвать зал кинотеатра «Аврора» в момент киносеанса, где должно было собраться немало чиновников.

Но к моменту, когда Петр пришел в «Аврору», зал уже был переполнен, и вахтерша не пустила его. Волынский устроил скандал, и на место приехали милиционеры. Патрульные не стали проверять чемодан скандалиста: сделали ему строгий выговор и отпустили. Тогда он решил сделать своей мишенью пассажирский автобус.

«Обгоревшие тела и кричащие от боли пассажиры»

Утром 14 июня 1971 года, прихватив чемодан с бомбой и надвинув на глаза кепку, Волынской отправился на остановку общественного транспорта. Вскоре туда подошел автобус ЛАЗ-695, который следовал по маршруту №1 «Улица Герцена» — «Радиозавод».

На часах было около 8:30 утра — и в салоне находилось около ста жителей Краснодара, спешивших на работу и учебу.

С большим трудом втиснувшись через заднюю дверь, Волынский дождался отправки автобуса и поставил чемодан на пол. Потом он сделал вид, что ему дурно, и стал кричать водителю, чтобы тот остановил автобус и выпустил его.

Из материалов уголовного дела

Не заподозрив подвоха, шофер Анатолий Поберий ударил по тормозам и открыл заднюю дверь, через которую Волынский выскочил из салона. Оставленный им чемодан пассажиры не заметили — автобус вновь начал движение, повернул с улицы Гагарина на улицу Тургенева — и тут грянул взрыв.

Ударной волной ЛАЗ-695 подбросило вверх, деревья на обочине вырвало с корнем, а у ближайших домов выбило стекла. За мгновение автобус, который заправили под завязку всего за полчаса до взрыва, охватил огонь.

"Оно идет, как в замедленной съемке, — я вижу женщину, которая вдруг вспыхнула и исчезла. У меня в основном пострадали ноги — там были осколочные ранения, и были оторваны обе пятки", — из воспоминаний пассажира автобуса Алексея Жинкина.

Эпицентр взрыва находился в задней части автобуса, поэтому шофер Поберий выжил, но получил сильный ожог правой руки. Преодолевая боль, он схватил монтировку, выскочил из кабины и бросился на помощь заблокированным в горящем салоне пассажирам.

"Там погибла восемнадцатилетняя девушка, которая должна была ехать по туристической путевке в Болгарию. Приехала в Крайсовпроф, но забыла какой-то документ. Она съездила за ним домой и на этом автобусе возвращалась. Сгорела дотла, ее узнали только по зубам", — из воспоминаний жителя Краснодара, журналиста Владимира Рунова.

Благодаря тому, что шофер сумел отжать переднюю дверь, многим из пассажиров удалось спастись. Но участь тех, кто получил при взрыве тяжелые травмы и не мог передвигаться самостоятельно, была страшна — несчастные (в основном женщины) сгорели заживо. Всего в салоне погибли пятеро пассажиров.

"Зрелище, конечно, было жуткое: обгоревшие тела, кричащие от боли и ужаса пассажиры. Обгоревший мужчина лежал на земле, окровавленный весь, без ноги. Хлыстала кровь, он был весь обожженный и катался на спине с криком", — из воспоминаний очевидцев трагедии.

К горящему автобусу сбежались жители окрестных домов, которые несли с собой ковры и одеяла — до приезда скорой ими укрывали лежащих на земле раненых пассажиров. Многие из них получили сильные электроожоги — взрывом перебило троллейбусную линию электропередач, и провод с током упал прямо на крышу автобуса.

"Автобус уже догорал. Помню, как на место приехал капитан КГБ, жена которого ехала в том самом автобусе. Он смог опознать ее только по перстню на пальце", — Ричард Балясинский, в 1971 году — заместитель начальника наружной службы УВД Краснодарского крайисполкома

Всего в результате теракта пострадали несколько десятков человек — их всех на попутках и машинах скорой срочно госпитализировали. А к 9:00 на место ЧП прибыли оперативники, чиновники, сотрудники прокуратуры и местные чекисты.

По следам террориста

На время следственных действий квартал оцепили — на улицах остановили движение транспорта, запретили проход, а жителей домов не выпускали из их подъездов.

Из материалов уголовного дела

После тщательного осмотра места ЧП сгоревший автобус убрали, заменили сгоревшие троллейбусные электропровода, заасфальтировали проезжую часть и тротуары, привели в порядок газоны, а также перекрасили окровавленные и почерневшие от сажи заборы домов.

"Хозяйственные службы горисполкома возместили местным жителям одеяла и другие вещи, которые они отдали, помогая в эвакуации раненых. В десять вечера все было закончено", — Ричард Балясинский, в 1971 году — заместитель начальника наружной службы УВД Краснодарского крайисполкома.

Тем временем оперативная группа под контролем руководства местного управления КГБ приступила к расследованию преступления. Версия о том, что взрыв произошел из-за технических неполадок автобуса, отпала почти сразу: на месте ЧП нашли фрагменты часового механизма и металлические элементы, которыми было начинено СВУ.

Стало ясно — произошел теракт. Следователи возбудили дело по статье «Умышленное убийство, совершенное общеопасным способом». Под подозрение попали все уволенные незадолго до трагедии сотрудники автобусного хозяйства, пироманы, недавно демобилизованные краснодарцы, а также работники карьеров, где добыча полезных ископаемых осуществлялась при помощи взрывчатки.

Не исключался и мотив личной мести — при взрыве погиб начальник следственного отдела краевой прокуратуры Николай Степин, у которого было немало врагов среди представителей криминального мира.

Но через некоторое время стало понятно — сыщики идут по ложному следу. Тогда выживших пассажиров автобуса опросили вновь: в первый раз они говорили со следователями в состоянии шока и толком ничего объяснить не могли. Повторные опросы дали свои плоды — пассажиры рассказали о странном мужчине, который выскочил из автобуса за секунды до взрыва.

Все как один твердили — террорист был невысокого роста. Пытаясь установить его личность, сыщики составили фоторобот подозреваемого, список всех живущих неподалеку от места трагедии краснодарцев и вскоре вышли на Волынского. Но среди пассажиров взорванного автобуса нашлась бывшая однокурсница Петра.

"К нашему несчастью, одна из пассажирок взорванного автобуса училась с Петром в институте и с полной уверенностью заявила, что в салоне в то утро подозреваемого не было. Мы переключились на другие версии", — Анатолий Рыбалкин, в 1971 году — оперуполномоченный управления КГБ СССР по Краснодарскому краю.

Она находилась в передней части салона и при взрыве почти не пострадала. Однако ее показания поставили под сомнение версию о причастности к теракту экс-терапевта.

«Я ненавижу людей»

Весьма удачным для следователей стало решение поднять все старые дела, связанные со взрывами и попытками использования бомб в Краснодаре. Вскоре они наткнулись на материалы о минировании двери профессора Хромова. В беседе с психиатром опять всплыло имя Петра Волынского, который после этого окончательно стал главным подозреваемым.

Сыщики предположили, что у бывшего врача могут быть сообщники, а потому не стали сразу задерживать его и установили за ним слежку.

В квартире Волынского, которого следователи между собой прозвали Наполеончиком, провели тайный обыск. Там нашли книги по взрывному делу, схемы бомб и автомата, детали взрывных устройств, металлические баллоны и порох.

Обнаружили следователи и дневники, в одном из которых террорист записывал схему изготовления бомбы и стоимость расходников — по расчетам Волынского, взрывное устройство обошлось ему в 40 рублей.

Действовать оперативникам пришлось в тот момент, когда в один из дней лета 1971 года Волынский вышел из своего дома с новым чемоданом в руках. Подозревая, что он планирует совершить очередной теракт, милиционеры проследили за Петром до Привокзальной площади вокзала Краснодар-1.

Улучив момент и стараясь не привлекать внимание прохожих, оперативники аккуратно скрутили и доставили террориста в отделение. Осмотр чемодана опасений о готовящемся взрыве не подтвердил — внутри находились лишь личные вещи Петра.

Вины Волынский не отрицал, но в содеянном не раскаивался.

В ответ на вопрос о причинах чудовищного поступка мужчина заявил: «Я ненавижу людей». От смертной казни Волынского спас его диагноз, который был подтвержден повторной психиатрической экспертизой. После проведения судебных слушаний, на которых террорист не присутствовал, Петр был определен на лечение в спецпсихлечебницу в Смоленской области.

Через некоторое время оттуда его перевели в четвертое отделение психбольницы №2 поселка Нового, что в Абинском районе Краснодарского края.

"Собеседник он [Волынский] интереснейший. Живет и, видимо, до конца дней своих будет жить в плену собственной теории, что весь мир делится на «плохих больших» и «хороших маленьких». Прямо наполеоновский комплекс. Причем, по его мнению, первые угнетают вторых, поэтому с ними надо бороться всеми силами и средствами", — Вадим Захаров, в 2014 году — главный врач больницы психбольницы №2 поселка Нового.