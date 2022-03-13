Открыто письмо Ленина об автономности Донбасса

Основатель Российской социал-демократической рабочей партии Владимир Ленин рассуждал об автономности Донбасса. Это следует из его письма времен Гражданской войны и революции, которое представил глава Российского государственного архива социально-политической истории Андрей Артизов. В нем Ленин говорит о Донецкой республике и уговаривает ее не отказываться от единого с Украиной фронта.

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«Что касается Донецкой республики, передайте товарищ Васильченко, <…> и другим, что как бы они не ухитрились выделить из Украины свою область, и <…> будут ее завоевывать. В виду этого совершенно неловко со стороны Донецкой республики отказываться от единого с остальной Украиной фронта обороны. [советский политик Валерий] Межлаук был в <…> и от согласия признать Донецкий бассейн автономной частью Украины», — цитируют письмо Владимира Ленина «Известия».

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Основатель большевистской партии отметил, что согласен с автономностью Донецкой республики. Однако после он все-таки включил эти территории в состав Украины. Кроме того, из письма следует, что Крым и Донбасс могли отделиться от Украины еще в 1918 году. Однако стараниями Ленина они остались в составе страны вплоть до XXI века. В письме вождь называет Крым и Донецк южными участниками «единого боевого фронта против нашествия с Запада».