Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Исследование сервиса по поиску работы Superjob определило самую высокооплачиваемую вакансию в России в марте 2022 года. Так, директору отдела продаж в Москве работодатели компании по производству упаковочной продукции готовы заплатить 350 тысяч рублей ежемесячно, передает ТАСС.

На втором месте в рейтинге зарплат также оказалась столичная вакансия, 300 тысяч рублей предлагает международная компания со штаб-квартирой в Китае инженеру, разрабатывающему электромобили. Соискатель должен знать языки программирования, уметь паять и резать по металлу, а также разбираться в электропроводке и компьютерном программном обеспечении.

Такую же сумму работодатели готовы заплатить заместителю генерального директора по экономике и финансам в крупном строительном холдинге.

В Санкт-Петербурге 250 тысяч рублей в месяц предлагается руководителю отдела разработки онлайн-игр и эксперту SAP. Зарплата инженера по автотестированию в компании Новосибирска составит 200 тысяч рублей, столько же получает стоматолог-хирург с опытом работы от трех лет в петербургской коммерческой клинике.

В крупных российских городах, каких как Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург, самыми высокооплачиваемыми специалистами стали врачи медицинской и производственной лабораторий. Эмбриологу предлагается 100 тысяч в месяц, травматологу 120 тысяч, завлабораторией — 70 тысяч рублей. В Волгограде и Краснодаре высокие зарплаты оказались у шеф-поваров.