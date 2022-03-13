Какую прессу в XIX веке называли рептильной

Это выражение сейчас забыто в России, хотя в своих трудах его еще упоминает Ленин. Зато в европейских странах оно хорошо известно и сейчас. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Турецкий гамбит» Кадр из фильма «Турецкий гамбит»

Это выражение появилось благодаря запутанной истории Вельфского фонда. Дело было так. В 1866 году разразилась война между Пруссией и Австрией. На стороне последней выступило и Ганноверское королевство. Так как Австрия войну проиграла, то Пруссия оккупировала Ганновер и объявила его своей провинцией. В 1867 году власти Пруссии договорились с низложенным королем Ганновера Георгом V о том, что тот откажется от своих прав на трон в обмен на компенсацию — 16 миллионов талеров. Эти деньги должны были возместить ущерб королевской фамилии за все потерянное имущество. Деньги стали называть Вельфским фондом, так как Георг принадлежал к династии Вельфов.

Видео дня

Георг V покинул родное королевство, отправившись сначала в Австрию, а потом и во Францию, однако официально от трона так и не отрекся, и деньги поэтому не получил.

Во Франции бездомный король сформировал легион из соотечественников, который по договоренности с императором Наполеоном III должен был выступить на стороне Франции в случае ее войны с Пруссией. В ответ Отто фон Бисмарк наложил секвестр на Вельфский фонд. Победа Пруссии в войне с Францией никак не изменила положение Вельфского фонда, а между тем сумма выросла до 48 миллионов золотых марок благодаря процентам. Деньги же фактически стали личным ресурсом Отто фон Бисмарка.

В ответ на запросы ландтага Бисмарк объяснял, что средства используются только для «предотвращения происков со стороны короля Георга и его агентов». Тогда же он выступил с таким заявлением: «Думаю, что мы заслуживаем вашу благодарность до самых нор преследуя зловредных рептилий, чтобы видеть, чем они заняты».

Смерть Георга V не повлияла на ситуацию, так как его сын Эрнст Август II подтвердил свои претензии на престол отцовского королевства и от денег отказался. Но журналисты независимых изданий обнародовали скандальное открытие: деньги Вельфского фонда долгие годы шли на подкуп прессы, которая должна была формировать благожелательное к политике канцлера Бисмарка общественное мнение.

Левая оппозиция использовала выражение Бисмарка против него самого, а прессу, подкупленную правительством, стали называть рептильной и изображать на карикатурах в виде крокодилов и змей, которых кормит власть.