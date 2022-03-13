В Великобритании выступили против бойкота произведений русских классиков

Против бойкота на исполнение произведений русских классических композиторов выступила Ассоциация британских оркестров (ABO). Об этом сообщается на сайте организации.

Фото: mvco.ru mvco.ru

Ассоциации объяснила, что многие члены ассоциации уже отказались о т сотрудничества с некоторыми российскими артистами. В ассоциации это сочли допустимым, но призвали не запрещать исполнителей, отказавшихся высказываться о политической ситуации.

«Ни одного российского артиста нельзя принуждать к такому публичному заявлению, если это может привести к угрозе жизни, свободе и средствам к существованию», — сказано в сообщении.

Организация отметила, что произведения русских классиков не могут подвергаться запретам и нападкам, потому как являются неотъемлемой частью западной музыкальной культуры.

«Мы не поддерживаем тотальный бойкот этих произведений, как не бойкотируем произведения, созданные композиторами, жившими в других странах в иные времена (...) Например, британские оркестры исполняли произведения немецких композиторов во время Первой и Второй мировых войн», — объяснили музыканты.

Ранее Британский оркестр исключил из программы исполнение увертюры Чайковского, а Баварская государственная опера прекратила сотрудничество с певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым из-за "недостаточного дистанцирования" от конфликта на Украине.