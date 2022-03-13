Почему советские солдаты-срочники ненавидели "учебку"

В армейской учебной части («учебке») советский новобранец постигал азы воинской науки и привыкал к суровым условиям жизни на будущие два (а для морфлота и три) года службы.

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Все быстро, сразу и правильно

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«Учебки» в советской армии были разными – могли сразу послать в специализированную, в зависимости от полученной на гражданке квалификации (к примеру, в школу по подготовке сержантского состава). Но в основном «учебка» ассоциировалась с армейским «предбанником», где старослужащие-сержанты на протяжении полугода муштровали «духов», приучая их к армейским порядкам.

В «учебке» новобранцам доходчиво давали понять, что в армии надо делать все быстро, сразу, и правильно – выполнять команды «подъем-отбой» за 45 секунд (если кто-то один не успевал, страдало все подразделение), подшивать воротнички, пришивать погоны, пуговицы, петлицы… «Духов» (ими становились сразу после принятия присяги) гоняли строевой и физподготовкой, они ходили в наряды по кухне, гауптвахте и караулы. Для советской армии неизменной составляющей были политзанятия, на которых солдаты должны были конспектировать лекции о международном положении и «склеротическом пальце мирового империализма, лежащем на спусковом крючке войны». С самого начала службы для советских солдат существовали только две телепередачи, которые они не только имели право, но и обязаны были смотреть – ежевечерняя программа «Время» (в 9 часов) и «Служу Советскому Союзу!» (в 10 часов утра по воскресеньям).

В «учебке» солдаты сталкивались со многими вещами, которые они не умели делать на гражданке. К примеру, мотать портянки. Это была целая наука, и если портянка не наматывалась как положено, то ноги на марше (при пробежке и т.п.) растирались в кровь.

Как кормили в «учебках»

Одна из составляющих «дурдома» армейской «учебки» – солдатский рацион. Таких блюд, которыми кормили советских воинов в армии, потом они не встречали нигде. Бугус (с точки зрения языка, правильнее будет «бигос», но в советской армии давали именно «бигус») – вареная кислая капуста, иногда со следами картошки. Воняла она так, что воины чаще предпочитали оставаться голодными, и недоеденный бигус шел на свинарник. Вареное сало, нередко со следами щетины, в солдатском рационе, как правило, преобладало над мясом. Мусульмане салом тоже не брезговали – кушать-то всем хотелось. Продукты жарились на комбижире, весьма нежелательном для тех, у кого нездоровая пищеварительная система.

Постоянное желание «откосить»

Неизбывное стремление любого солдата «учебки» – попасть в санчасть, а еще лучше – в госпиталь, надолго – «закосить», «затариться». Это удавалось редко, и немногим. «Низовая» советская армейская медицина, впрочем, была таковой и по качеству. Поэтому нередко военнослужащие-срочники демобилизовывались домой с букетом самых разных, часто хронических, заболеваний.

Получение военной специальности

В «учебке» солдаты должны были получить военную специальность в зависимости от рода войск – если новобранец, к примеру, готовился стать танкистом, он на практике осваивал эту гусеничную громадину. Учебные стрельбы из всех видов оружия и боевой техники, находившихся на вооружении в советской армии, проводились как днем, так и ночью, в любое время года, и невзирая на погоду. На полигон могли выезжать ежемесячно, а то и чаще.

Помимо собственно подготовки по военной специальности обязательными в «учебке» были занятия по изучению устройства, сборке-разборке автомата Калашникова (на время), учебные стрельбы из него на полигонах.