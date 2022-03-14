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14 минут назад

Загадка Эйнштейна, которую могут решить лишь 2% людей

Мария Кимакович

Эту загадку знаменитый Альберт Эйнштейн считал не слишком сложной и задавал людям, которые желали у него учиться. при этом ученый отмечал, что около 98% людей найти ответ к этой задаче не в состоянии. Тех же счастливчиков, которым удавалось справиться с загадкой, Эйнштейн брал в ученики. "Рамблер" предлагает попытаться найти ответ задачи Эйнштейна и узнать, получилось бы у вас войти в число его учеников.

Загадка Эйнштейна, которую могут решить лишь 2% людей
Фото: globallookpressgloballookpress
  1. На улице стоят рядом пять домов. Каждый из них выкрашен в определенный цвет.
  2. В каждом доме живет человек определенной национальности, у которого есть любимый напиток, марка сигарет и животное.
  3. Зеленый дом расположен слева от белого, рядом с ним.
  4. Датчанин предпочитает пить чай.
  5. Норвежец живет в первом доме.
  6. Англичанин живет в доме красного цвета.
  7. Человек, который курит сигареты Marlboro — сосед того, кто любит кошек.
  8. Хозяин желтого дома предпочитает сигареты Dunhill.
  9. Немец покупает сигареты Rothmans.
  10. Житель центрального дома любит молоко.
  11. Хозяин зеленого дома отдает предпочтение кофе.
  12. Птиц разводит тот, кто курит Pall Mall.
  13. Швед держит собак.
  14. Норвежец живет рядом с синим домом.
  15. Сосед того, кто курит Marlboro, любому напитку предпочитает воду.
  16. В синем доме живет тот, кто разводит лошадей.
  17. Пиво пьет тот, кто курит Winfield.

Вопрос: Кто разводит рыбок? В доме какого цвета он живет, какой напиток предпочитает и сигареты какой марки курит?

Ответ вы можете найти ниже, но сначала попробуйте решить ее самостоятельно, не подглядывая в решение.

Ответ на загадку Эйнштейна:

Рыбок разводит немец. Он живет в зеленом доме, пьет кофе и курит Rothmans.

Истории,Альберт Эйнштейн,
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