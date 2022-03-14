Загадка Эйнштейна, которую могут решить лишь 2% людей

Эту загадку знаменитый Альберт Эйнштейн считал не слишком сложной и задавал людям, которые желали у него учиться. при этом ученый отмечал, что около 98% людей найти ответ к этой задаче не в состоянии. Тех же счастливчиков, которым удавалось справиться с загадкой, Эйнштейн брал в ученики. "Рамблер" предлагает попытаться найти ответ задачи Эйнштейна и узнать, получилось бы у вас войти в число его учеников.
Фото: globallookpressgloballookpress
- На улице стоят рядом пять домов. Каждый из них выкрашен в определенный цвет.
- В каждом доме живет человек определенной национальности, у которого есть любимый напиток, марка сигарет и животное.
- Зеленый дом расположен слева от белого, рядом с ним.
- Датчанин предпочитает пить чай.
- Норвежец живет в первом доме.
- Англичанин живет в доме красного цвета.
- Человек, который курит сигареты Marlboro — сосед того, кто любит кошек.
- Хозяин желтого дома предпочитает сигареты Dunhill.
- Немец покупает сигареты Rothmans.
- Житель центрального дома любит молоко.
- Хозяин зеленого дома отдает предпочтение кофе.
- Птиц разводит тот, кто курит Pall Mall.
- Швед держит собак.
- Норвежец живет рядом с синим домом.
- Сосед того, кто курит Marlboro, любому напитку предпочитает воду.
- В синем доме живет тот, кто разводит лошадей.
- Пиво пьет тот, кто курит Winfield.
Вопрос: Кто разводит рыбок? В доме какого цвета он живет, какой напиток предпочитает и сигареты какой марки курит?
Ответ вы можете найти ниже, но сначала попробуйте решить ее самостоятельно, не подглядывая в решение.
Ответ на загадку Эйнштейна:
Рыбок разводит немец. Он живет в зеленом доме, пьет кофе и курит Rothmans.