Загадка Эйнштейна, которую могут решить лишь 2% людей

Эту загадку знаменитый Альберт Эйнштейн считал не слишком сложной и задавал людям, которые желали у него учиться. при этом ученый отмечал, что около 98% людей найти ответ к этой задаче не в состоянии. Тех же счастливчиков, которым удавалось справиться с загадкой, Эйнштейн брал в ученики. "Рамблер" предлагает попытаться найти ответ задачи Эйнштейна и узнать, получилось бы у вас войти в число его учеников.