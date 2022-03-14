Заболевания космонавтов: как выход на орбиту ломает здоровье

Нередко в ходе прохождения медицинского обследования, когда у человека все показатели в норме, ему говорят: «здоровье, как у космонавта» или «здоров, хоть в космос запускай». А в жизни, как выяснилось, космонавты подвержены заболеваниям едва ли не больше, чем рядовой житель Земли.

Фото: Русская семерка Русская семерка

В США даже развернули специальный проект «Пожизненное наблюдение за здоровьем астронавтов». А в России в 2013 году, с началом работы программы «Долголетие», начались исследования отсроченного влияния факторов космических полетов на организм космонавтов.

Видео дня

Сила притяжения

Говорят, что космос не любит принимать непрошеных гостей. У него свои законы, о которых мы, земные, имеем только теоретическое представление. Но стоит только человеку оказаться на территории космоса – он сразу же на себе ощущает «порядки» небесной сферы. К примеру, наш организм привык жить в гравитационном поле Земли. Сила притяжения оказывает на нас влияние еще до рождения.

Наши мышцы, костная система привыкли постоянно преодолевать силу притяжения. А в космосе ее нет. Нагрузки на мышцы – никакой. Первые советские космонавты вспоминают, что после первых длительных полетов они ложку в руках не могли держать на Земле, настолько мышцы отвыкли от работы.

Не случайно «болезнь движений» считается самой распространенной профессиональной болезнью космонавтов. Кстати сейчас, чтобы такого не происходило, экипаж воздушного судна в полете периодически занимается в специальном тренажерном зале.

Но подобные перегрузки неблагоприятно сказываются и на сердце. Пять российских космонавтов умерло от инфаркта.

Кессонная болезнь

С выходом космонавтов в открытый космос их настигла еще одна болезнь – кессонная. Высокое давление в открытом пространстве резко сменяется низким на борту космического корабля.

Следствием таких перепадов давления на организм являются декомпрессионные заболевания, в числе которых и кессонная болезнь. Она возникает из-за закупорки газовыми пузырьками кровеносных сосудов, либо сдавливания этими же пузырьками тканей организма (следствие тех же перепадов давления).

Космонавт ощущает это на себе в первый же час после возвращения из открытого пространства: зуд кожных покровов, суставная и мышечная боли.

Однако бывают последствия и более страшные: при закупорке таких органов, как, к примеру, головной мозг, космонавт испытывает сильное головокружение, у него закладывает уши, его тошнит и рвет, случается, что это заканчивается обмороками. А, к примеру, резкий кашель и боль в груди сигнализируют о закупорке легочных сосудов.

По статистике российских ученых, не дослужив до пенсии, более 90 процентов космонавтов уходят из отрядов по состоянию здоровья.

Проблемы с кожей

Группа американских исследователей, которую возглавила Виргиния Уотринг, проверила состояние здоровья астронавтов в ходе полетов. В поле зрения исследователей попали 20 мужчин и четыре женщины. В среднем каждый из них находился в космосе порядка 160 суток. Все, чем болели и чем лечились, космонавты заносили в бортовой журнал.

Выяснилось, что в ходе полета лекарствами не пользовались только три человека, из них одна женщина. Чаще всего члены экипажей страдали от болей в мышцах и суставах. Следующим наиболее распространенным недугом были головные боли, которые возникали и от концентрации углекислого газа, и из-за перемен в давлении.

Еще одним распространенным заболеванием оказались проблемы с кожей: сыпь, зуд, грибковые заболевания, которые часто вообще не поддавались лечению в условиях космоса. Ученые, исследовав организм тех, кто имел проблемы в области дерматологии, выяснили, что после полугодового пребывания на орбите кожа человека на 20 процентов становится тоньше. Такие изменения не могут не сказаться на ее состоянии.

Бессоница

Расстройства нервной системы тоже отразились на астронавтах. Поскольку в космическом пространстве не существует смены дня и ночи, к которым так привыкли земляне, у многих на этой почве сбился естественный ритм чередования сна и бодрствования, а это очень серьезное испытание для организма. Семнадцать человек из двадцати четырех обследуемых без снотворного не засыпали.

Результаты эксперимента американских ученых были удручающими: пребывание в космосе оборачивается для человека большими проблемами со здоровьем. Даже у тех, кто старался заниматься на тренажерах во время полета, были атрофированы различные группы мышц. Изменения, произошедшие в костных тканях, явно говорили о возникших серьезных заболеваниях. Абсолютно у всех пострадала иммунная система и появились проблемы с сердечно-сосудистой.

Нарушение иммунной системы

К подобным выводам пришли и ученые из России и Канады. Они также провели исследования, результаты которых были опубликованы в научном издании Nature Scientific Reports. По мнению профессоров Сколтеха и Николаева, попадая в невесомость, иммунная система ведет себя так, как будто человек серьезно болен. И все потому, что организм не понимает, куда он попал и что с ним будет. Поэтому и включает все существующие системы защиты.

Российско-канадская группа изучала влияние космоса на организм на уровне белков, без которых процесс адаптации в иной среде невозможен. В итоге было доказано, что организм воспринимает космическое пространство как болезнь вплоть до молекулярного уровня: то есть, не только каждый орган, сустав или мышца, но даже каждая клетка воспринимала попадание в космос как серьезное заболевание и всячески старалась защититься от него.

Радиаци

И еще одно серьезное испытание для организма – радиация. Из курса школьных учебников мы знаем, что в космосе активность ультрафиолетовых лучей ничто не сдерживает.

И хотя обшивка космического корабля в числе прочих выполняет и функцию защиты от радиации, у ученых нет точных данных, насколько она защищает и не слабеет ли эта защита со временем.