Леди Годива: зачем аристократка разделась ради народа

В XI веке, как утверждает легенда, первая красавица Мерсии, западной области центральной Англии, супруга эрла Леофрика, правителя края, леди Годива проехала верхом по городу без какой-либо одежды. "Рамблер" расскажет, как подобный жест аристократки мог помочь простым людям.

Фото: Edmund Blair Leighton Edmund Blair Leighton

Если верить историческим документам, то эрл Леофрик был одним из самых могущественных и жестоких людей, который когда-либо управлял Мерсией. Из-за него жители страдали от нескончаемых податей. И однажды люди решили обратиться за помощью к леди Годиве, супруге правителя. Годива, в свою очередь, славилась добротой, поэтому она их выслушала, а затем пыталась убедить мужа смягчиться. Леофрик ответил отказом. Затем Годива решила попросить его о милосердии к поданным на глазах у гостей, которых он принимал. И тогда Леофрик под действием алкоголя заявил, что выполнит просьбу супруги лишь в том случае, если она разденется догола и проедет верхом обнаженной по улицам Ковентри.

John Collier

Все считали, что леди Годива, как аристократка, никогда не осмелится на столь позорный поступок. Но она заявила, что сделает это. И 10 июля 1040 года Годива отправилась к простолюдинам верхом и полностью обнаженной.

Похора женщине удалось избежать благодаря тому, что слух о споре с Леофриком распространился по городу. И местные жители постарались сделать все, чтобы Годива осуществила задуманное и вопрос об облегчении налогового бремени был решен. Они, чтобы не смущать леди, попрятались в дома и наглухо закрыли ставни. Увидев, что улицы пусты, Годива спокойно проехала по ним верхом, а затем вернулась в замок.