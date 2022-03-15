Почему Майкл Джексон ненавидел свой культовый клип

Клип на песню Thriller сыграл важную роль в успехе одноименного альбома Майкла Джексона. Но несмотря на это, певец хотел, чтобы музыкальное видео было уничтожено. Почему? Рассказывает “Рамблер”.

Фото: Кадр из видео Michael Jackson - Thriller (Official Video) Кадр из видео Michael Jackson - Thriller (Official Video)

Созданием культового клипа занимался кинорежиссер Джон Лэндис. Джексон нанял его, впечатлившись другой работой Лэндиса, – фильмом 1981 года “Американский оборотень в Лондоне”. По словам режиссера, Майкл Джексон “действительно хотел превратиться в монстра, это было его желание, ему это нравилось… Он хотел превратиться в оборотня на четырех ногах, но я сказал: “Майк, если ты собираешься танцевать, на четырех ногах будет тяжело”. Мы выбрали двуногого оборотня”.

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С этой идеи началась работа над одним из самых амбициозных клипов в истории поп-музыки. Съемки музыкального клипа превратились в создание короткометражного художественного фильма. Знаменитости, включая Марлона Брандо, Джеки Кеннеди и Фреда Астера, посещали уникальную съемочную площадку.

Мировая премьера музыкального клипа была назначена на 14 ноября 1983 года. Но незадолго до нее едва не случилась катастрофа.

Дело в том, что Майкл Джексон принадлежал к пастве Свидетелей Иеговы и был набожным человеком на заре своей карьеры. Поскольку в клипе на песню широко использовали тему оккультизма, это привлекло внимание членов секты. Джексону пригрозили отлучением от церкви, если ролик выйдет в свет.

Примерно за две недели до премьеры Майкл Джексон позвонил своему адвокату Джону Бранка. Джексон, задыхаясь, приказал уничтожить негативы видео. Они хранились в офисе адвоката, поскольку производственная группа решила, что нужно защитить их от кражи или утери. Сам артист заперся в своей комнате на три дня без еды и воды. Об этом режиссеру Джону Лэндису рассказал Билл Брэй, начальник службы безопасности, которая заботилась об охране певца.

Когда Лэндис и Джексон, наконец, встретились, артист извинился за отданный приказ. Но сказал, что все еще беспокоится о содержании клипа. К счастью, Лэндис и Джексон нашли решение. Они в начале видео разместили дисклеймер, который гласил, что клип не отражает личных убеждений Майкла Джексона.

Такой консенсус вызвал множество разговоров, но на успех ролика никак не повлиял. Но сам Джексон тяжело пережил день премьеры. Он даже отказался выйти из кабины киномеханика, когда толпа аплодировала и звала кумира на сцену.