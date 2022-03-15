Куда пропал самый дерзкий угонщик самолетов

Историю одного из самых загадочных преступлений XX века читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Поймай меня, если сможешь" Кадр из фильма "Поймай меня, если сможешь"

24 ноября 1971 года на борт самолета, следовавшего регулярным рейсом по маршруту Портленд-Сиэтл поднялся мужчина. Он ничем не отличался от остальных пассажиров и не вызвал у экипажа никаких подозрений. Через несколько минут после взлета он позвал стюардессу, представился Дэном Купером и передал записку, в которой сообщал, что у него при себе бомба. Никто даже предположить не мог, что этот обычный получасовой перелет войдет в историю как одно из самых загадочных преступлений XX века, а самого Дэна Купера назовут самым дерзким угонщиком самолетов.

Видео дня

Купер подтвердил реальность своих намерений, показав команде самолета некий агрегат с проводами в своем чемодане, и потребовал предоставить ему 200 тысяч долларов (мелкими купюрами) и четыре парашюта. Также он отметил, что в Сиэтле необходимо будет совершить дозаправку, чтобы продолжить полет. Вел себя угонщик сдержанно, стюардессам не грубил, пассажирам ничем более не угрожал.

После приземления в Сиэтле и передачи на борт денег и парашютов Купер позволил всем пассажирам и одной из стюардесс покинуть авиалайнер. Пилотам же он назвал новый пункт назначения — Мехико, отметив при этом, что самолет должен лететь на минимально возможной высоте (около 3000 метров) и со скоростью не более 350 километров в час. Также он согласился с еще одной дозаправкой, когда пилоты объяснили ему, что горючего на полет до Мексики попросту не хватит.

Когда самолет взлетел, угонщик потребовал всему экипажу закрыться в кабине пилотов и не покидать ее до окончания полета. После этого Купер открыл кормовой трап и, захватив сумку с деньгами, выпрыгнул из самолета. С тех пор о нем неизвестно ничего. Дэн Купер как будто растворился в воздухе.

Wikimedia.org

Местность, где, по мнению сотрудников полиции и ФБР мог приземлиться угонщик, тщательнейшим образом обследовали несколько раз, но лишь в 1980 году на берегу реки обнаружили обветшавшие от времени двадцатидолларовые купюры, три пачки. Исследование банкнот подтвердило, что они были частью переданных Куперу в Сиэтле денег, в одной из пачек не хватало нескольких купюр.

Эксперты определили, что банкноты провели в воде не больше года. Высказывалось предположение, что угонщик мог выронить эти пачки во время прыжка, но дальнейшее исследование выявили на купюрах мелкие частички водорослей, которые цветут лишь весной, а значит, деньги могли оказаться в воде как минимум лишь через четыре месяца после угона самолета. В результате ясности эта находка в расследование не внесла.

Расследование дела об угоне самолета продолжалось почти полвека и лишь в 2016 году было официально закрыто. За это время ни личность угонщика, ни его местонахождение не были установлены. Самая распространенная версия о том, что стало с Дэном Купером, это та, согласно которой он не сумел выжить после прыжка из самолета: разбился в горах или утонул в одном из ближайших водоемов. Но ни его тела, ни парашютов, ни денег найдено так и не было.