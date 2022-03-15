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49 минут назад

Почему СССР основали четыре республики, а вышли 15

Даша Краснова

В Сети то и дело возникает дискуссия о необходимости восстановления Советского союза, но далеко не каждый знает, как он сформировался. "Рамблер" расскажет, почему ССР основали четыре республики, а вышли 15.

Почему СССР основали четыре республики, а вышли 15
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

После революции 29 декабря 1922 года на территории бывшей империи были созданы четыре республики: Российская и Закавказская Советские Федеративные и Украинская и Белорусская Советские Социалистические республики. Каждая из них была независимой, но управлялась местной большевистской партией.

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Главы делегаций подписали Договор об образовании СССР. Документ был принят 30 декабря 1922 года I-м Всесоюзным съездом Советов. Дату принято считать датой основания СССР.

Позже, осенью 1924 года было проведено «национально-государственное размежевание» в Средней Азии, в результате которого из Туркестанской АССР были образованы Узбекская и Туркменская ССР, и выделена Таджикская АССР.

По конституции СССР 1936 года Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика была упразднена — Азербайджанская, Армянская и Грузинская ССР вошли в состав СССР, как самостоятельные союзные республики. Затем были выведены и образованы Казахская и Киргизская ССР.

В 1940 году в состав СССР включены Эстония, Латвия, Литва, Бессарабия, созданы Молдавская, Латвийская, Литовская (включая три района Белорусской ССР) и Эстонская ССР. В 1940 году присоединилась Карело-Финская Республика. В этот момент в состав СССР входило 16 республик.

Фондан "Дружба народов" в Москве на ВДНХ построен в честь этого события. Вокруг него стоит 16 фигур девушек в национальных костюмах. Однако в 1956 году Карело-Финская республика захотела отделиться от СССР и войти в состав Финляндии. Таким образом, республик осталось 15.

26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием Содружества Независимых Государств, тем самым официально распустив Союз Советских Социалистических Республик и его институты власти. Так, 15 союзных республик ранее входившие в СССР провозгласили независимость.

Истории,ВДНХ,
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