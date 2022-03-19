Россияне в TikTok проверяют божественное происхождение своих домашних животных. О том, что в Древнем Египте поклонялись кошкам, известно давно, но некоторые считают, что даже современные кошки все еще хранят память о прошлой жизни.

Чтобы проверить это, люди включают рядом со своими кошками мелодию, похожую на древний восточный звук. Смотрите видео, чтобы посмотреть как среагировала кошка, которая "явно что-то знает".

В комментариях пользователи рассказывают, как прошли "тест" их домашние животные.

"Я провела эксперимент. Моя начала оглядываться по сторонам. Это точно зов предков";

"У моей тоже глаза как шары стали. Обычно на музыку она так не реагирует...";

"Мои три кошки стали тревожно бегать вокруг меня. Это как? голос из прошлой жизни?", — комментировали в Сети.

Некоторые рассказали, что их питомцы на звук не среагировали.