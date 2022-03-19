Россияне в TikTok проверяют божественное происхождение своих домашних животных. О том, что в Древнем Египте поклонялись кошкам, известно давно, но некоторые считают, что даже современные кошки все еще хранят память о прошлой жизни.
Чтобы проверить это, люди включают рядом со своими кошками мелодию, похожую на древний восточный звук. Смотрите видео, чтобы посмотреть как среагировала кошка, которая "явно что-то знает".
В комментариях пользователи рассказывают, как прошли "тест" их домашние животные.
"Я провела эксперимент. Моя начала оглядываться по сторонам. Это точно зов предков";
"У моей тоже глаза как шары стали. Обычно на музыку она так не реагирует...";
"Мои три кошки стали тревожно бегать вокруг меня. Это как? голос из прошлой жизни?", — комментировали в Сети.
Некоторые рассказали, что их питомцы на звук не среагировали.
Ранее мы писали о том, как снизить тревожность кошки во время перелета.