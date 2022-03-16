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1 час назад

Зачем Сталин отвязал рубль от доллара

Катерина Саломе

Советский союз славился устойчивой экономической в послевоенное время. Все благодаря тому, что Иосиф Сталин привязал национальную валюту к золоту. "Рамблер" расскажет, как главе правительства того времени удалось это сделать.

Зачем Сталин отвязал рубль от доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 1947 году началась денежная реформа, целью которой была, прежде всего, отвязка от американского доллара. На тот момент валюта США стоила 53 рубля. Очевидно, такое течение дел крайне не устраивало Вождя.

Сталин считал, что социалистической стране нельзя привязывать свою валюту к капиталистической. Так как это будет препятствовать развитию самостоятельной стабильной финансово-экономической системе.

В ходе долгих дискуссий, сбора данных и анализа глава Минфина Арсений Зверев и начальник Госплана Максим Сабуров предложили следующий расчет: 1 доллар = 14 рублей. Но возмутившийся Сталин назвал "красной ценой" доллара четыре рубля.

28 февраля 1950 вышло официальное постановление о том, что рубль больше не привязан к доллару, потому что его привязали к золоту. Купить 1 грамм чистого метала можно было всего за 4 рубля 45 копеек.

Такое решение сделало СССР независимым и почти вдвое увеличило эффективность советского экспорта. Общий, но при этом абстрагированный от Америки рынок сформировался с Китаем, Монголией, Северной Кореей, Вьетнамом и рядом развивающих стран.

Система дала сбой в 1953 году — после смерти Сталина. С приходом Никиты Хрущева о денежной реформе Вождя постарались забыть, и внешняя советская торговля с большинством стран стала осуществляться в долларах США.

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