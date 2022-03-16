Куда из русского языка исчезла буква "ять"

Несколько столетий назад наша азбука насчитывала на 13 букв больше. Некоторые из них исчезли во время Петровской реформы азбуки, а другие продержались немного дольше. Так, одной из забытых букв оказалась "Ѣ" (ять). "Рамблер" расскажет, что это была за буква и почему было решено от нее отказаться.

Фото: Букварь Кариона Истомина Букварь Кариона Истомина

10 октября 1918 года в газете была опубликована информация об исключении не только ять, но и таких букв, как фита и I. Вместо них предписывалось употреблять, соответственно, Е, Ф, И. Кроме этого, исключался твердый знак на конце слов и частей сложных слов, однако сохранялся в качестве разделительного знака. Был внесен еще перечень изменений.

Что же касается буквы "ять", то в старославянском языке она вероятнее всего обозначала протяженное "е". Со временем ее звучание трансформировалось. Так, в болгарском языке оно стало совпадать с "е" и "я", а в украинском – с "i". Разница между "ѣ" и "е" стала практически незначительной, также в то время было множество ошибок в употреблении этой буквы. В итоге, "ять" хотели упразднить множество личностей, среди которых Николай I, поэт Василий Тредиаковский и другие.