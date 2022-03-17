Почему люди перестали летать на дирижаблях

Большинство людей, на вопрос, что стало причиной прекращения эксплуатации дирижаблей, наверняка ответят, что скорее всего крест на их "карьере" поставила их небезопасность. Но на самом деле, это не совсем так. О настоящей причине отказа от полетов на дирижаблях, читайте в материале "Рамблера".

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Первый дирижабль, сконструированный Анри Жиффром, поднялся в воздух 24 сентября 1852 года, хотя изобрел его еще в 1783 году Жан Батист Мари Шарль Менье. Такой перерыв между изобретением и реализацией воздухоплавательного судна объясняется тем, что просто напросто во времена Менье просто не существовало двигателей для подобного рода летательного аппарата. Но даже после того, как первому дирижаблю удалось подняться в воздух, регулярные управляемые полеты не совершались вплоть до появления двигателя внутреннего сгорания.

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Конструкция и возможности дирижаблей со временем совершенствовались, их применяли во время Первой мировой войны, а с начала 1930-х годов эти летательные аппараты начали выполнять пассажирские рейсы, продолжавшиеся до 1937 года. 6 мая 1937 года немецкий дирижабль “гинденбург” воспламенился при посадке неподалеку от Нью-Йорка и практически мгновенно сгорел, унеся с собой жизни 36 человек. С этого момента популярность дирижаблей пошла на спад.

Однако, несмотря на то, что безопасность полета на дирижаблях, действительно, оставляла желать лучшего, причиной отказа от этих летательных аппаратов была не только она.

Главной причиной стали деньги. Дело в том, что в пересчете на современные деньги стоимость большого дирижабля могла составлять от 30 до 70 миллионов долларов, для сравнения самолет оценивается примерно в 90 миллионов. При этом вместительность и скорость самолетов значительно выше.