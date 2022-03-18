Тело 500-летней акулы вынесло на берег в Великобритании

В Великобритании нашли труп самой долгоживущей акулы в мире. Об этом сообщает Daily Star.

Вынесенное на пляж тело гренландской полярной акулы впервые заметил на побережье графства прохожий. Сотрудники Фонда дикой природы Корнуолла связались с мужчиной и прибыли на пляж, где он видел акулу, однако ее уже смыло обратно в море. Позже на тело животного наткнулся экипаж туристического суда. Моряки доставили редкую находку на берег.

После предварительного осмотра ученые пришли к выводу, что акула погибла примерно в 500-летнем возрасте. Скорее всего, она появилась на свет во времена, когда Англией правил Генрих VIII, а государем всея Руси был отец Ивана Грозного Василий III. Однако эти данные еще нужно подтвердить. Ученые оценивают среднюю продолжительность жизни гренландских акул примерно в 270 лет. По этому показателю она является рекордсменом не только среди акул, но и среди всех позвоночных.