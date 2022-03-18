Каких подвигов «подводника №1» стеснялись в СССР

Александр Маринеско стал «подводником №1» благодаря «атаке века», в ходе которой был потоплен лайнер «Вильгельм Густлофф». Но он вошел в историю не только как гроза немецкого флота, но и как очень своенравный командир.

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В отца

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В глазах сослуживцев Александр Маринеско был достаточно противоречивой личностью: многие отмечали его прямой, но непростой характер. Он его унаследовал от отца. В свое время корабельный кочегар Ион Маринеску осмелился дать пощечину офицеру, за что попал под трибунал.

У Александра отношения с военным начальством складывались не намного лучше – он не раз оказывался в центре скандалов.

Тем не менее, в январе 1941 года капитан II ранга Евгений Юнаков дал следующую характеристику 27-летнему командиру подлодки: «Маринеско решителен, смел, находчив и сообразителен. Отличный моряк… Умеет быстро ориентироваться и принимает верные решения».

Загул

Однако качества Маринеско как военного моряка не уживались с его повседневным поведением. Менее чем через год после столь лестной характеристики строптивого командира исключают из кандидатов в члены партии с формулировкой: «За систематическую пьянку, за развал дисциплины, за отсутствие воспитательной работы среди личного состава, за неискренние признания своих ошибок».

В январе 1945 года Маринеско близко подошел к опасной черте, за которой мог последовать крах его военной карьеры.

Во время нахождения экипажа подлодки С-13 в финском Турку сильно подвыпивший капитан оказался вовлеченным в щекотливую историю с хозяйкой ресторана, с которой провел всю ночь. Явившийся под утро жених хозяйки немедля доложил об инциденте в Союзную контрольную комиссию.

По воспоминаниям шифровальщика подлодки Федора Егорова, Маринеско заинтересовался СМЕРШ. Задавали вопросы: «а нет ли у командира с кем-то на берегу шпионской связи, не передает ли он врагам секретные данные?». С трудом удалось замять скандал.

Но совсем скоро Маринеско смог сполна реабилитироваться за свое неподобающее поведение.

«Атака века»

30 января 1945 года экипажем подлодки С-13 под командованием Александра Маринеско была потоплена гордость немецкого флота – 9-палубный океанский лайнер «Вильгельм Густлофф» водоизмещением 25484 тонны, на борту которого находилось свыше 8 тыс. человек.

10 февраля Маринеско успешно атаковал еще одно немецкое судно – санитарный транспорт «Генерал Штойбен» более чем с 4000 человек на борту, хотя сам командир был уверен, что потопил немецкий крейсер «Эдмен».

Эти события стали стратегическим успехом советского военно-морского флота, а для Германии – крупнейшими морскими катастрофами.

По советским данным, тиражировавшимся долгое время, среди пассажиров «Вильгельма Густлоффа» находилось 3700 обученных специалистов подводников – практически весь цвет немецкого подводного флота.

Тем не менее, несмотря на столь громкий успех капитан III ранга Маринеско не был награжден Золотой Звездой. У современных исследователей есть своя версия на этот счет.

Историк Ростислав Горчаков пишет, что на борту «Густлоффа» должно было находиться более 10 тыс. человек, из которых 918 курсантов-подводников, 173 члена экипажа, 373 женщины из состава вспомогательного морского корпуса, 162 тяжелораненых военнослужащих и 8956 беженцев – в основном дети, женщины и старики. По немецким данным, выжило всего 1239 человек.

«Герой Советского Союза Александр Маринеско за какие-то десять дней убил больше грудных младенцев, женщин, стариков, подростков, раненых и инвалидов, чем все подводники всех морских держав за обе мировые войны», – жестко резюмирует Горчаков.

«Вероятно, что уничтожения «Густлова» постеснялись, – предполагает исследователь Сергей Глезеров, – ведь для оккупированной Германии готовили партии хлеба, хотели расположить немцев к себе, а тут – гибель такого большого количества народа».

Оправдание

Несмотря на то, что в Германии многие до сих пор «подвиг» Маринеско называют военным преступлением, а его действия приравнивают к бомбардировке союзной авиацией Дрездена, среди немецких историков в этом вопросе нет полного согласия.

Так, исследователь катастрофы «Вильгельма Густлоффа» Гейнц Шён заключает, что лайнер представлял собой военную цель и его потопление не являлось военным преступлением, так как суда, предназначенные для перевозки беженцев, обязаны были помечаться красным крестом и не могли носить камуфляжную окраску.

Даже учитывая то, что большинство погибших в результате «атаки века» не принадлежало к немецким вооруженным силам, Маринеско поступил согласно законам военного времени: оба немецких судна классифицировались как вспомогательные корабли ВМФ Германии.

«Воскресшие» суда

Советские историки приписывали Маринеско четыре потопленных немецких корабля, но в действительности их было два. В августе 1942 года подводник отрапортовал начальству, что потопил один транспорт из атакованного им конвоя.

Немецкий корабль оказался только поврежден, его удалось отбуксировать и отремонтировать.

В октябре 1944 года капитан обнаружил и атаковал броненосец «Зигфрид». По сообщениям Маринеско, транспорт стал быстро погружаться в воду и был признан затонувшим. Но в итоге поврежденный корабль немцы отбуксировали в Данциг и впоследствии восстановили.

На грани

Возвращаясь в августе 1942 года из очередного задания на подлодке М-96, Маринеско не предупредил советские дозоры и при всплытии был обстрелян своими. Проведя второе всплытие капитан ухитрился поставить субмарину между двумя советскими катерами так, что если бы они открыли огонь, то неминуемо попали бы друг в друга. Возможно такая смекалка командира и спасла жизнь экипажу М-96.

Потом выяснилось, что местами проступившая камуфляжная краска на субмарине напомнила советским пограничникам свастику.

Повезло команде Маринеско и во время обстрела «Вильгельма Гуслоффа». Три торпеды по немецкому кораблю были выпущены удачно, в вот четвертая с надписью «За Сталина» не пожелала выходить. Торпеду все-таки удалось извлечь и обезопасить подлодку от взрыва.

Конец пути

Не успела отгреметь война, а Маринеско в очередной раз «отличился». Но теперь командир дивизиона подлодок Роман Линденберг был непоколебим. «Считаю, что в настоящее время капитан III ранга Маринеско к службе на флоте непригоден», – гласил его вердикт. 14 сентября приказом адмирала флота Маринеско был отстранен от занимаемой должности и больше к военному делу не возвращался.