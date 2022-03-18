Ученые выявили способность животных испытывать эмоции

Нидерландские ученые из Лейденского и Утрехтского университетов обнаружили способность животных испытывать эмоции. Исследование опубликовано в научном журнале Affective Science.

В предыдущих работах специалисты уже поднимали этот вопрос и выдвигали гипотезы о том, что некоторые животные (например, приматы) способны переживать различные ситуации через эмоции. Но есть ли у них чувства?

Исследователи подразделяют эмоцию на несколько компонентов: физиологический, который определяет, как тело реагирует на воздействие, поведенческий, который заставляет выражать эмоции, и когнитивный, который заставляет делать выбор. Многие виды животных оказались способны проявлять совокупность всех составляющих, что говорит о наличии эмоций.

Чувства ученые рассматривают как субъективную интерпретацию переживаемых эмоций. Например, негативные эмоции заставляют чувствовать себя несчастным. Способность испытывать чувства позволяет сопереживать, но для этого важна способность воспринимать чувства и эмоции другого.

Для исследования эмоций у животных используются современные методы, например тепловизионная камера, которая может измерять физиологическую реакцию к пугающему образу. Авторы работы предлагают рассматривать животных как существ, способных испытывать чувства, пока не доказано обратное.