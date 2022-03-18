Таинственные земли, которые были навсегда утеряны

За время существования человечества на земле происходило множество различных катаклизмов, в результате которых исчезали целые страны и даже континенты. Существование некоторых таких земель учеными доказано, другие же считают мифическими. О некоторых из них читайте в материале "Рамблера".

Фото: Sebastian Münster, Map of the New World Sebastian Münster, Map of the New World

Остров Му

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Согласно версии сторонников существования этих земель, остров Му по своим размерам был сравним с целым континентом. Предполагается, что на нем обитало множество развитых цивилизаций, с представителей которых началось заселение обеих Америк и Евразии. Официально тот факт, что остров Му когда-либо существовал, наукой не признан, но сторонники этой теории считают, что обнаруженные возле одного из островов Японии остатки древнего храма служат достаточно веской причиной верить в реальность этой исчезнувшей земли.

Туле

Впервые об этой загадочной территории упомянул в IV веке до нашей эры писатель Пифей, который назвал Туле страной туманов и льдов и отметил, что находится она в северной части современной Европы. Позже об этих землях упоминали Вергилий и Христофор Колумб. Некоторые специалисты считают, что и Пифей, и Вергилий, и Колумб описывали в своих заметках либо Скандинавию, либо Исландию. Другие же полагают, что речь шла о территории Шотландии или Великобритании. Реальность существования Туле по сей день под большим вопросом.

Шамбала

Впервые о ставшей впоследствии легендарной земле было упомянуто в текстах Махабхараты. Шамбала описывалась как прекрасная долина, где живут счастливейшие люди, где нет больных и стариков. Много веков ученые пытались приблизиться к разгадке тайны Шамбалы, но безуспешно. Но в начале 2000-х годов в Непале археологи обнаружили множество долин и пещер, где сохранились религиозные тексты. Некоторые ученые считают, что найденные артефакты принадлежат цивилизации Шамбалы.

Лайонесс

Этот остров, который, как считается, располагался неподалеку от Великобритании, называют местом рождения легендарного героя местного фольклора Тристана. Согласно легендам, остров ушел на дно океана в качестве наказания за грехи его жителей. Кстати, это одна из немногих таинственных территорий, возможное существование которой не отрицают современные ученые. Специалисты считают, что Лайонесс мог быть частью архипелага Силли, а под воду ушел он из-за таяния льдов и изменения водных течений.

Остров Майда