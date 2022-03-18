Что такое "зов пустоты" и опасен ли он

Представьте, что вы стоите на краю огромного каньона. Легкий ветер путается в волосах, солнце пригревает. Облака клубятся у ваших ног, заволакивая собой разверзшуюся пропасть. Если в голове промелькнула мысль – а что будет, если я прыгну? – значит, вы только что услышали “зов пустоты”. Стоит ли его бояться – расскажет “Рамблер”.

Мысль о том, как легко упасть с обрыва, ступить с края платформы на рельсы или выехать на встречную полосу на полной скорости, возникает как молния. Еще секунда – и вы уже шокированы тем, в какую сторону вас пытается развернуть собственное мышление. Многие в этот момент опасливо делают шаг назад или вцепляются руками в руль. Проходит еще немного времени, и вы уже думаете о чем-то совершенно ином.

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Говоря “многие” имеется в виду не один десяток людей. С “зовом пустоты” сталкиваются по всему миру. У французов это явление называется l'appel du vide, у англоговорящих – call of the void. Несмотря на распространенность феномен мало изучен.

Более десяти лет назад в журнале Journal of Affective Disorders было опубликовано первое значительное исследование. Тогда ученые опросили 431 студента. И, согласно полученным данным, более половины тех, у кого никогда не возникало мыслей о суициде, хотя бы раз слышали “зов пустоты”.

В опросе также участвовали и те, кто пытался свести счеты с жизнью или планировал сделать это. Среди них “зов” слышали более 75% респондентов. Однако утверждать, что между внезапным желанием подвергнуться опасности и мыслями о добровольном уходе из жизни есть взаимосвязь, никто из ученых не решился. Проведенное исследование показало, что между тем, кто готов прыгнуть с обрыва, и тем, кто об этом всего лишь подумал, была существенная разница.

Продолжая изучение феномена, исследователи выдвинули предположение: ”зов пустоты” может быть искаженным сигналом мозга. То есть, на самом деле, он требует не подвергаться риску, но мы интерпретируем его посыл иначе. В пользу этой гипотезы приводится тот факт, что люди с повышенной тревожностью, очень осторожные и мнительные чаще сталкиваются с пугающим “зовом”.

Кстати, подтвердили описанную выше гипотезу и авторы другого исследования. Его результаты были опубликованы на страницах журнала BMC Psychiatry в 2020 году. “Зов пустоты” чаще слышали люди, остро реагирующие на сигналы собственного тела: склонные к головокружениям, нервному ознобу и судорогам. Авторам исследования также удалось выявить, что те, кто думал о добровольном уходе из жизни, нередко сталкиваются с “зовом”.

“В нашей амбулаторной клинике люди неоднократно задавались вопросом о том, были ли они склонны к самоубийству. С одной стороны, они были очень привязаны к жизни, но с другой стороны, часто чувствовали порыв спрыгнуть куда-то вниз или вывести свой автомобиль на полосу встречного движения. Мне самому с 20 лет знакомо это явление, поэтому я знал, что его изучение будет увлекательным и клинически значимым», – отметил ведущий автор исследования Тобиас Тайсманн, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии в Рурском университете в Бохуме, Германия.