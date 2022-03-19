Как китайская армия помогла присоединить Сибирь к России

Согласно расхожему мнению, китайцы только и ждут, как бы отнять у России Сибирь и заселить ее. Однако малолюдные пространства от Урала до Тихого океана никогда в истории не привлекали Поднебесную империю, а когда здесь появились русские, китайское правительство своими действиями даже помогло им укрепиться на этих землях. Впрочем, желали ли этого сами китайцы, неизвестно.

Фото: Русская семерка - Субботний Русская семерка - Субботний

Первые контакты с русскими

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Основная масса ханьского населения испокон веков жила в пределах Великой китайской равнины, не стремясь к переселению на север – там было слишком холодно для выращивания риса. Кроме того, путь в Сибирь китайцам заслоняли кочевники – монголы, чжурчжэни и другие племена. Тайга оставалась заселенной народами, стоявшими на низком уровне развития, вплоть до первых походов Ермака и его последователей.

В начале XVII века русские военные отряды приблизились к границам владений династии Мин. Миссия томских казаков Ивана Петлина и Андрея Мурдова, которых тобольский воевода отправил в Пекин для установления отношений, закончилась успешно. Русским было разрешено торговать с Китаем и вести дипломатическую переписку. Впрочем, грамоту, которую выдал казакам император Чжу Ицзюнь, в Москве перевести не сумели. С этим историческим эпизодом связано происхождение выражения «китайская грамота».

Джунгарская угроза

Петлин и Мурдов совершили путешествие на восток через земли Горной Шории (современная Кемеровская область) и Тувы. Здесь проживали кузнецкие татары (шорцы) – народ, к которому оказалось обращено пристальное внимание томского воеводы. Расширение пределов Русского государства в те времена было связано с наложением натуральной подати на местное населения. Собственно колонистов было мало. Для контроля над шорцами, поставлявшими сборщикам ясака тысячи отличных собольих шкурок, в верховьях Томи в 1618 году был основан Кузнецкий острог (ныне Новокузнецк).

Однако у русского царя существовал мощный соперник – контайша, правитель Джунгарского ханства (современный Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР и сопредельные территории). Он также претендовал на земли Шории, а местные жители, занимавшиеся кузнечным делом и добычей железа, платили джунгарам дань металлическим оружием и доспехами, нужными для ведения войн. Всадники-джунгары неоднократно совершали походы на север, разоряя шорцев и осаждая деревянные укрепления острога. Воевода Кузнецка чувствовал себя крайне неуверенно перед лицом постоянной угрозы, а земли сегодняшнего южного Кузбасса и Республики Алтай находились по ту сторону официальной границы.

В начале XVIII века Джунгарское ханство решилось на открытую войну с Россией. Был разорен Бикатунский острог (Бийск), уничтожена основанная казаками Ямышевская крепость на территории нынешнего Казахстана.

Поход Цинской армии

В Китае же в первое столетие колонизации русскими Сибири произошли огромные изменения. Империя Мин, владыка которой, по мнению части китайцев, утратил «мандат Неба» (даруемое свыше право на правление), оказалась ввергнута в хаос. Пекин покорился сначала восставшим крестьянам, а затем завоевателям-маньчжурам, пришедшим с северо-востока. Правитель маньчжуров, родственных сибирским тунгусам, основал новую китайскую династию – Цин.

Цинская империя оказалась активнее предшествующей во внешнеполитическом плане. Она покорила не только весь Китай, но и нынешнюю Монголию с Тибетом. Продвижение цинских войск на запад в конце концов уперлось в Джунгарию – главного, напомним, соперника русских за влияние в Сибири.

После ряда кровавых войн Джунгария пала под ударами маньчжуров. Китайцы устроили там настоящую резню, оставив в живых лишь 10% населения. Южные алтайцы, ранее входившие в состав Джунгарского ханства, добровольно присягнули на верность императрице Елизавете Петровне.

Таким образом, путь к мирному заселению Сибири русскими был открыт, и с середины XVIII века на землях Алтая, Кузбасса и сопредельных районов становится все больше земледельческих поселений, растет производство зерна, начинается промышленное производство. Коренные жители также вздохнули спокойно – им уже не приходилось платить двойной ясак и страдать от воинственных кочевников.