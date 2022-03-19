О чем говорят конфабуляции

Некоторые люди умеют так виртуозно лгать, что никогда их в этом не заподозришь. Но они при этом прекрасно знают, что говорят неправду. Другие же явно фантазируют и верят сами себе, тогда как слушатели лишь крутят пальцем у виска и пытаются убедить в обратном. На самом деле отъявленных фантазеров не надо разубеждать, им надо помогать. "Рамблер" рассказывает, что такое конфабуляции и у кого они появляются.

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка" Кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка"

Слово конфабуляции происходят от латинского confabulari, что в переводе означает болтать, рассказывать. Специалисты этот термин используют для обозначения ложных воспоминаний. Это одно из расстройств памяти, при котором человеку кажется, что с ним происходили события, хотя на самом деле ничего не было.

Из-за чего появляются

Единичные случаи конфабуляций возникают в состоянии алкогольного опьянения. Под действием алкоголя человек перестает себя контролировать и нередко стремится предстать перед окружающими в более выгодном свете, отсюда безудержные фантазии и уверенность в том, что это истинная правда.

Функция памяти может нарушится из-за психического заболевания, например, шизофрении или биполярного расстройства личности.

Конфабуляции могут проявиться на фоне следующих заболеваний: болезнь Пика, Альцгеймера, центральный атеросклероз, аневризм, ишемический инсульт. В этом случае лечить нужно основное заболевание.

Еще одна причина — травмы психики. Если в прошлом человек пережил травмирующий опыт, то в качестве защитной реакции настоящие воспоминания вытесняются ложными. В итоге возникает такая путаница, разобраться бывает очень сложно.

Что делать