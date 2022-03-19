Что случилось с дочерью Распутина

Григорий Распутин сыграл роковую роль в судьбе империи и последних Романовых. Но его детям пришлось жить совсем в иную эпоху, когда знаменитая фамилия могла только навредить. Подробности — в статье «Рамблера».

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Григорий Распутин успел жениться еще до своего внезапного возвышения. Его женой стала крестьянка Прасковья Федоровна Дубровина. Она родила ему трех детей, дочерей Матрену и Варвару и сына Дмитрия. Матрена была любимой дочерью Распутина. В 1913 году Распутин вызвал обеих дочерей в Петербург и устроил их в Стеблино-Каменскую школу Петербурга. Сын остался жить с матерью в селе Покровское. Распутин намеревался дать им приличное образование и вообще сделать из них настоящих барышень. Девочки свободно общались с высокородными аристократками, подражали их манерам и довольно быстро освоились в высшем свете. Особенно благоволила к девочкам царица Александра Федоровна. Матрена получила в столице новое имя — Мария. Прежнее старец счел слишком крестьянским и неподходящим для столичной жизни.

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Дочери Распутина пользовались всеми преимуществами особого положения отца при дворе. Однако после его гибели для них начались трудные времена. Мария Распутина лично опознавала тело отца и горько его оплакивала. Но наступил семнадцатый год и стало ясно, что несчастья только начинаются. Ведь теперь одна только фамилия могла стать причиной мучительной смерти.

Мария вышла замуж за офицера-монархиста Бориса Соловьева. Он пытался освободить Николая II во время его ссылки в Сибирь и считал себя последователем Распутина. Впрочем, супруги не питали друг к другу страстной любви, но обоим нужна была опора в погибающем старом мире. Вместе они скитались по охваченной войной стране и наконец эмигрировали. Решение об отъезде оказалось верным — судьба оставшихся в России детей Распутина была печальной.

Общественное достояние

Первой остановкой стал Бухарест. Там Мария стала танцовщицей в кабаре. Потом вместе с мужем и двумя дочками — Татьяной и Марией — она добралась до Парижа. Распутина бралась за любую работа — танцевала в кабаре, работала гувернанткой. Борис Соловьев пытался заняться бизнесом, открыл свой ресторан, но заведение быстро прогорело. Он работал на автомобильном заводе и скончался в 1926 году от туберкулеза. Мария осталась одна с двумя дочками на руках, младшей было всего четыре года.

Мемуары Феликса Юсупова, принимавшего участие в убийстве Распутина, глубоко ранили Марию, так что она даже подала в суд на него и его сообщника великого князя Дмитрия Павловича. Женщина потребовала компенсацию в 800 тысяч долларов США. Однако французский суд отказал ей в удовлетворении этого иска, так как политическое убийство произошло в другой стране.

В тридцатые годы Мария стала довольно известной дрессировщицей львов и других крупных хищников. Репутация «дочери безумного монаха-провидца» помогала ей создать образ укротительницы, которая усмиряет грозных зверей одним только знаменитым «распутинским взглядом». Мария гастролировала сначала вместе с цирком братьев Ринглингов, а потом цирком Гарднера.

Но во время гастролей в Индиане на Марию напал медведь. Женщина получила тяжелые травмы и оставила манеж. Дочь Распутина устроилась работать на судостроительный завод обычной клепальщицей. На оборонных предприятиях США Мария работала до 1956 года, когда смогла получить небольшую пенсию. Еще в 1945 году она стала гражданкой США, а еще раньше, в 1940 году, вышла замуж за соотечественника Григория Бернадского .

Так как социальное пособие не позволяло жить в достатке пожилая Мария Распутина давала уроки русского языка и подрабатывала няней и санитаркой в больницах. Она умерла в Лос-Анджелесе в 1977 году. О своем отце и знакомстве с Романовыми написала несколько книг, однако большинство из них увидели свет уже после ее смерти.

Кстати, младшая дочь Распутиной Мария, будучи женой нидерландского посла, впоследствии подружилась с дочерью Феликса Юсупова Ириной.

Долгое время ничего не было известно о судьбе Варвары Распутиной, которая осталась в России. Позже появились сведения, что в 1922 году она работала конторщицей в тюменском суде. Потом Варя решила переехать в Москву и надеялась эмигрировать к сестре. В письмах к ней жаловалась на голод и безденежье. Уже в столице она заболела тифом и умерла в 1925 году.