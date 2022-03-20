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36 минут назад

День весеннего равноденствия: приметы и поверья на 20 марта

Мир24Мир24

20 марта по народному календарю Весенний Солнцеворот, Весеннее Равноденствие. Этот день еще называют Капельником из-за того, что повсеместно начинается весенняя капель. Также это день весеннего равноденствия, у которого есть особая магическая энергия.

Что нельзя делать 20 марта
Фото: pixabay.compixabay.com

Считалось, что плохие мысли 20 марта обладают способностью способны притягивать в жизнь неприятности и болезни. И наоборот, если больше улыбаться и верить в хорошее, то впереди будет счастливый год. В старину называли сваливающийся с крыши целыми пластами снег со льдом и большими сосульками падением тяжких грехов, которые от людей принимала земля.

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Крестьяне в этот день считали разбитые при сходе снежных пластов с крыш окна плохим предзнаменованием. Они верили, что нечистой силе из-за этого проще попасть в дом. Мужчинам предписывалось заниматься починкой разбитых окон, а его жене – пойти в церковь, чтобы заказать сорокоуст о здравии родственников и помолиться Богородице. Бездомные в этот день должны были быть накормлены обедом. Предки верили, если таких будет трое и больше, то нечистая сила покинет дом и заберет с собою все несчастья.

В этот день запрещалось грустить. Нужно было радоваться, что весна наконец-то пришла. Нельзя было отказать нищему в милостыни, затевать ссоры и устраивать конфликты. Запрещалось впустую расходовать воду. В этот день не распускали сплетни, не употребляли спиртные напитки, не матерились и не ссорились.

20 марта разрешалось веселиться, радоваться приходу весны, ходить в гости и сохранять позитивное настроение. Еще предки обращались к знахарям, ходили в баню, чтобы смыть грязь и весь негатив, накопленный за зиму.

По холодной ночи и пасмурному дню предсказывали грядущие заморозки. Снегири чирикают – приближается оттепель. Синий горизонт – к скорому потеплению, а ясное вечернее небо – к морозу. Чистка и смазывание перьев дикими утками указывает на то, что погода скоро испортится. По южному ветру предсказывали засушливую весну и грозовое лето. По свисающим с крыш длинным сосулькам можно говорить о хорошем урожае льна.

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