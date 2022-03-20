Чем отличается альпака от ламы

Многие путают альпак с ламами, а некоторые и вовсе думают, что это одно и то же животное. Действительно, между ними есть сходство, однако отличий гораздо больше. "Рамблер" расскажет, чем отличаются альпаки от лам.

Если говорить об общих чертах этих животных, то и альпаки, и ламы относятся к семейству верблюдовых и уже давно одомашнены человеком. Лам зачастую разводят в качестве грузовых животных, а альпак как источник шерсти.

stock.adobe.com

Внешне эти животные очень отличаются. В первую очередь, рост ламы составляет почти два метра, а у альпак всего один метр. Также уши лам длинные и немного изогнутые, а у альпак они маленькие и стоят торчком. Морда у ламы более вытянутая и обычно на ее голове почти нет шерсти, а у альпаки есть челка, спадающая на глаза.