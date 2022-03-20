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1 час назад

Чем отличается альпака от ламы

Мария Иглина

Многие путают альпак с ламами, а некоторые и вовсе думают, что это одно и то же животное. Действительно, между ними есть сходство, однако отличий гораздо больше. "Рамблер" расскажет, чем отличаются альпаки от лам.

Чем отличается альпака от ламы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Если говорить об общих чертах этих животных, то и альпаки, и ламы относятся к семейству верблюдовых и уже давно одомашнены человеком. Лам зачастую разводят в качестве грузовых животных, а альпак как источник шерсти.

stock.adobe.com

Внешне эти животные очень отличаются. В первую очередь, рост ламы составляет почти два метра, а у альпак всего один метр. Также уши лам длинные и немного изогнутые, а у альпак они маленькие и стоят торчком. Морда у ламы более вытянутая и обычно на ее голове почти нет шерсти, а у альпаки есть челка, спадающая на глаза.

Ламы и альпаки также отличаются по характеру. Например, ламы предпочитают находиться в одиночестве, а вот альпаки больше любят общество сородичей. А вот в отношениях с людьми последние более капризны, они могут пнуть или даже плюнуть, поэтому к ним лучше близко не подходить. Что же касается альпак, то в этом плане они довольно застенчивы и умны, они не станут делать того, что свойственно ламам.

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