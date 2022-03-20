Каких призывников «не жаловали» в советской армии

Предвзятость в отношении к отдельным категориям советских призывников выражалась в различных формах – от скрытой неприязни до явного отторжения. Факторы принадлежности к определенному этносу, месту жительства, социальному статусу, особенностям поведения – все это могло способствовать формированию негативного образа того или иного новобранца.

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«Москвичи»

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Жителей столицы в армии недолюбливали всегда – за их высокомерие, заносчивость, желание казаться выше других. Не все москвичи были именно такими, но если подобные черты характера у призывника проявлялись, то их тотчас связывали с его местом жительства – дескать, «москвач», что с него взять. Присловье «Прилетели к нам грачи, «голубые» (вместо «голубых» использовалось другое, более грубое, слово) «москвачи» – это армейская прибаутка. Некоторые «дедушки» в советской армии забавлялись тем, что подсылали «духов» произнести данную фразу москвичу, пусть даже старослужащему. «Молодые» в данном случае оказывались в безвыходном положении – не пойдешь – огребешь от пославшего тебя «деда», скажешь – получишь «леща» от «москвача».

У неприязни к «москвачам» глубокие корни – хотя это в свое время и не афишировалось, но советский народ знал, что в Великую Отечественную войну почти половина военнообязанных мужчин-москвичей не воевали, имея «бронь». Потерявшие во Второй Мировой отцов и дедов их дети-внуки на генетическом уровне чувствовали эту несправедливость и по-своему мстили за нее.

«Деревянные»

В советской армии не любили призывников-кавказцев и выходцев из Средней Азии, зачастую их презрительно называли «деревянными» (очевидно, от слова «чурка»). Горцы трудно поддавались «воспитанию» «дедушек», но трогать их опасались – земляки из части (они находились быстро и практически всегда) могли отметелить обидчика так, что мало не тому казалось – невзирая на статус (будь то «дед», «черпак» и т.д.). Если в роте преобладали азиаты, славяне «вешались» – обычная для советской армии сословная иерархия – «дед» – «черпак» – «дух» в данном случае не действовала – «деды»-славяне моги до дембеля мыть сортиры и вообще «летать» как «духи» – за них некому было заступиться. Весьма красноречиво подобную ситуацию описал служивший в таких условиях знаменитый российский шоумен Дмитрий Нагиев – его интервью по этому поводу можно найти в интернете.

«Деревянные» изо всех сил старались получить «сопли» (лычки на погоны), стать сержантами, чтобы приехать в родные аулы героями.

Судимые служивые

Есть мнение, что «дедовщину» в конце 50-х годов ХХ века в советскую армию привнесли именно уголовники. На эту тему существует несколько научных работ, но системного осмысления подобной гипотезы до сих пор нет. Хотя косвенно она подтверждается – армейская иерархия во многом напоминает воровские понятия.

Одно время судимых в советскую армию не брали. Потом в особые рода войск (так назывемые нестроевые), начали призывать в том числе и тех, кто в свое время привлекался к уголовной ответственности. По сути это были узаконенные армейские подразделения малооплачиваемой рабсилы. Самым известным считался стройбат («ВСО, с нами не сравнится никто» – это слова из строевой песни, которую горланили советские стройбатовцы по пути в столовую).

Судимые пытались диктовать в армии свои порядки, и если им это удавалось, то ротная казарма в таком случае мало чем отличалась от зоновского отряда.

«Чушки»