Советские разведчики в афганских тюрьмах: как их выручал СССР

У жителей современной России Афганистан, как правило, ассоциируется с боевыми действиями СССР в восьмидесятых годах прошлого века. Тем не менее, представители советской разведки в Афганистане работали на протяжении всего XX столетия. Многие из них оказались в плену, но русские, как известно своих на войне не бросают.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Плохо учился, в разведчики не сгодился

Видео дня

В разведотделе Туркестанского военного округа после Великой Отечественной войны с профессиональными кадрами было туго. С другой стороны было проблем с внедрением. По обе стороны границы жили близкие друг другу народности: узбеки, таджики, туркмены. Не удивительно, что разведчиков-нелегалов для работы в Афганистане подбирали в основном в среднеазиатских республиках СССР. После укоренного обучения азам разведывательной работы: умению работать с шифрами, кодами, пользоваться рацией, нелегалы забрасывались на территорию соседней страны. В Афганистане их основной задачей являлся сбор информации об активности англичан и американцев. Все разведчики в обязательном порядке официально трудоустраивались, для соблюдения конспирации и успешного сбора всех необходимых сведений. Среди советских нелегалов в Афганистане можно было встретить: врачей, учителей, сотрудников государственных учреждений. Правда, власти Афганистана были отлично информированы о присутствии на территории их страны множества иностранных, в том числе советских нелегалов. Чтобы разведчики не растворялись среди местного населения, афганская контрразведка решила отселить население северных пограничных с СССР провинций в отдаленные районы страны. К 1951 году этот план был частично реализован. В северные провинции страны переселили около 10 000 семей пуштунов с юга и юго-востока страны.

Тотальная слежка

Следующим шагом против нелегалов стало решение о выдаче паспортов жителям страны. Данный шаг позволил в течение короткого времени выявить большое количество людей, по разным причинам находящихся в Афганистане без документов. Списки этих граждан отправили в Кабул. Все лица из списка подверглись тщательной проверке для вынесения окончательного решения по каждому человеку отдельно. При этом вся территория северных провинций находилась под самым пристальным контролем спецслужб, полиции и пограничных комиссаров. Старосты селений обязаны были информировать власти о каждом незнакомце. Тотальная слежка дала, свои плоды. С середины сороковых годов двадцатого века кабульская резидентура регулярно направляла в Москву данные о провалившихся нелегалах. Впрочем, проваливались в основном агенты нелегалы из среднеазиатских республик СССР. В то же время кадровые разведчики работали достаточно успешно. Агенты СССР проникли даже в окружение короля Афганистана Захир Шаха, а также в аппарате МВД страны.

Как спасти нелегала

В открытых источниках встречаются данные, говорящие о том, что в 40-х – 50-х годах в афганских тюрьмах находилось от двадцати до тридцати советских нелегалов. Условия содержания были жуткими, больше напоминая нахождение в средневековых казематах. Наглядным примером может служить трагическая судьба радистки Мухабат. В тот момент, когда девушка пересекла афганскую границу, ей исполнилось 20 лет. Во время ареста при ней находилась рация, оружие и целый ряд обличающих улик. Отпираться было бесполезно, в итоге разведчица была осуждена на длительный срок заключения. Мухабат оказалась в самом настоящем зиндане – подземной тюрьме за зарешеченным окном вместо крыши. Учитывая большое количество отечественных нелегалов томящихся в афганских тюрьмах, советское правительство не однократно пыталось вести переговоры об их освобождении. Но едва представители СССР заговаривали об этом с официальными лицами Афганистана, как получали резкий отказ. Все изменилось после резкого потепления отношений между странами и приходом нового премьер-министра Мухаммеда Дауда.

Разрядка

К концу пятидесятых годов двадцатого века сложилась парадоксальная ситуация. В Афганистане трудились десятки советских организаций с несколькими тысячами командированных сотрудников. В то же время в тюрьмах страны с середины сороковых годов находилось 16 советских нелегалов. После долгой проработки всех возможных способов их спасения к середине шестидесятых годов в советских спецслужбах было принято решение о проведении операции «Вызволение». К этому времени некоторые из разоблаченных нелегалов успели провести за решеткой более 20 лет. Во время подготовки к операции через агентуру, входившую в окружение короля Захир Шаха, было установлено точное количество нелегалов, томящихся в застенках, состояние их здоровья, а также места заключения. При этом было ясно, что вернуть их на родину без доброй воли короля Афганистана не возможно. Необходимо было, чтобы человек, имеющий моральное влияние на короля, провел с ним соответствующую беседу. Такие люди у советской разведки были. Действовать решили по двум направлениям. Один из агентов СССР, фигурирующий в открытой печати, под именем Хамид провел соответствующую беседу с высокопоставленным чиновником близким к королю. Как опытный юрист он объяснил сановнику, что содержание в тюрьмах советских нелегалов, чей срок заключения давно вышел, не законно. Но, главное, если об этом узнают в Москве, может возникнуть большой международный скандал. Да, и для Афганистана, эти люди, по словам Хамида уже не представляют никакой опасности. Высокопоставленный чиновник изобразил искреннее возмущение подобной ситуацией, отметив, что действительно, открывшись, факт нахождения в тюрьмах советских граждан, бросает тень на короля. Произнеся длинную напыщенную речь, он обещал решить вопрос с освобождением нелегалов, обсудив ситуацию, с королем Захир Шахом. Параллельно почву для принятия нужного решения, готовил второй агент – пожилая женщина под агентурным псевдонимом Марьям имевшая доступ лично к королю. Часто бывавшая в семье Захир Шаха женщина не однократно, как бы, между прочим, возмущалась содержанием в тюрьмах с первых послевоенных лет советских заключенных в жутких условиях. В своих доводах Марьям особенно упирала на то, что заключенные в своей массе мусульмане, и держать их в заключении противоречит принципам этой религии.

Все могут короли