Индийская княжна, которая стала британской разведчицей

Наследница правителя Майсура родилась в России, получила образование в Сорбонне и смогла продержаться дольше всех радистов британской разведки в оккупированной Франции. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Черная книга» Кадр из фильма «Черная книга»

Нур Инайят Хан родилась 1 января 1914 года в Москве. Ее отец Хазрат Инайят Хан был потомком правителя индийского княжества Майсур Типу Султана. Он был музыкантом и преподавал суфизм. Мать Нур была американкой. Когда Ора Рей Бейкер вышла замуж, то она поменяла имя и стала Пирани Аминой Бегум. Нур Инайят Хан была старшей из четырех детей. У нее было два брата — Вилаят и Хидаят — и сестра Хайр-ун-Ниса.

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В мае 1914 года Хазрат Инайят Хан вместе с семьей уехал в Лондон. Они поселились в Блумсбери, а Нур посещала детский сад в Ноттинг-Хилл. В 1920 году семейство переехало во Францию и обосновалось в пригороде Парижа.

Нур росла застенчивой, чувствительной и мечтательной девочкой. Но в 1927 году Хазрат Инайят Хан умер, и ей пришлось взять на себя ответственность за семью. Мать тяжело переживала утрату мужа и стала совершенно беспомощной.

Нур Инайят Хан изучала детскую психологию в Сорбонне и музыку в Парижской консерватории. Она играла не только на фортепиано и арфе, но и на старинных индийских музыкальных инструментах.

Индийская принцесса регулярно публиковала свои стихи и рассказы для детей на английском и французском языках. Кроме того, она была автором детских передач на радио.

После начала войны Нур вместе с матерью, братьями и сестрой сбежала в Бордо, а оттуда на корабле отплыла в Англию. 22 июня 1940 года семья высадилась в Фалмуте. Их приютил ученик отца философ Бэзил Митчелл.

Нур была пацифисткой и находилась под сильным влиянием учения Ганди. Однако она, как и ее брат Вилаят, считала личным долгом оказать сопротивление тирании нацистов. Поэтому в ноябре 1949 года девушка вступила в Женскую вспомогательную службу ВВС. Нур овладела профессий не только летчицы, но и радистки. Ее завербовали сотрудники британского управления специальных операций и отправили на дополнительную подготовку.

Итоговые отчеты отмечали эмоциональность, женственность и даже некоторую наивность девушки, ее пренебрежение правилами безопасности, однако выделяли ее усердную и точную работу на ключе. Инструкторов беспокоила бесхитростность и мягкость Нур. Кроме того, она признавалась, что не хотела бы никого убивать и боялась брать в руки оружие, хотя и старалась этот страх преодолеть. Миниатюрная княжна быстро бегала, но в остальном была физически развита очень слабо. Зато она была лучшей радисткой выпуска, виртуозно овладев тонкостями работы на клавишах переносной радиостанции. В этом ей помогли ее музыкальные навыки.

Несмотря на все сомнения начальство все-таки решило отправить Нур во Францию. К тому же она прекрасно говорила по-французски. Индийская княжна прекрасно понимала огромный риск такой работы. Радисты работали на чердаках домов, маскируя антенны под веревки для сушки белья, и часами в одиночестве ждали ответных сообщений. В 1943 году радист Сопротивления во Франции мог рассчитывать всего на шесть недель свободной жизни до тех пор, пока его не вычисляли немцы.

Перед отправкой во Францию Нур попросила офицера разведки Веру Аткинс не беспокоить ее мать и сообщить ей плохие новости, только если не будет никаких сомнений в ее гибели. Сама же девушка рассказала матери, будто ее отправляют в Африку.

Общественное достояние

17 июня 1943 года ее забросили во Францию. Там она получила документы на имя медсестры Жанны-Мари Ренье. Ее позывным стала Медсестра, а кодовым именем — Мадлен. Девушка связалась с руководителем разведывательной сети «Проспер» Френсисом Саттиллом. Однако уже 24 июня немцы начали массовую облаву на агентов этой сети. И хотя ей предложили организовать возвращение в Англию, она не пожелала оставить друзей без радиосвязи в Париже.

Однако 13 октября 1943 года Нур Инайят Хан все же была арестована гестапо. До сих пор точно неизвестно, кто ее выдал. Некоторые источники называют Рене Гарри, которая будто бы ревновала к ней своего возлюбленного — агента Франса Антельме. Также ей как будто бы заплатили за информацию сто тысяч франков. Впрочем, после войны ее оправдали, так что ее вина осталась под вопросом. Брат Рене погиб в Бухенвальде.

Нур Инайят Хан наотрез отказалась от сотрудничества с гестапо, однако она пренебрегла правилами секретности. При обыске нашли тетрадь, куда она радистка копировала все отправленные сообщения, хотя это было запрещено. И хотя девушка не раскрыла секретные коды, гестаповцы получили достаточно информации для умелой имитации ее сообщений и радиоигры с британской разведкой. В результате были схвачены еще три заброшенных во Францию агента.

Кроме того, неопытная Нур поддавалась на уловки гестаповцев и невольно сообщила немало личных сведений подставному переводчику. Тем не менее радистка дважды пыталась сбежать. 25 ноября 1943 года она сбежала во время воздушного налета на Париж, передвигаясь по крышам домов. Однако ее догнали и отправили в Пфорцхайм, где держали в цепях в одиночной камере.

11 сентября 1944 года ее перевели в концлагерь Дахау вместе с другими арестованными агентами — Иоландой Бикман, Мадлен Дамерман и Элиан Плюман. 13 сентября 1944 года все четыре женщины были убиты выстрелом в затылок. Есть сведения, что перед смертью Нур была зверски избита офицером Вильгельмом Руппертом. Перед казнью девушка произнесла только одно слово: «Свобода».