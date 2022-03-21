Откуда пошло выражение “всыпать по первое число”

“Вот я тебе сейчас всыплю!” – обычно за подобной фразой не следует ничего хорошего. Но причем здесь “первое число”? Разбирался “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Матильда" Кадр из фильма "Матильда"

Телесные наказания учеников были традицией на протяжении не одного столетия. В некоторых источниках вовсе указывается, что секли розгами едва ли не с первых лет зарождения школьного образования, причем не только в России. Наказать могли и за ерунду (вроде кляксы в тетради или громкого смеха в классе), и за шалости, и за невыученный урок.

Бытовало мнение, что такое негуманное по своей природе действие помогает воспитывать характер и поддерживать нерушимую дисциплину в классе. Поэтому с розгами встречались не только хулиганы, но и по существу невиновные ученики. Им доставалось “для профилактики”.

Однако переносили наказание розгами ученики по-разному. И порой у некоторых из них просто не было сил вернуться к занятиям на следующий день после основательной порки. Таких учеников приходилось освобождать от уроков. И это освобождение длилось до первого числа очередного месяца.

По другой версии – позволяли только от побоев получить “отпуск”, но не от занятий. А следующая профилактическая порка припадала на начало месяца. До нее все следы предыдущего наказания должны были зажить.