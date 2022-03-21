Как Афродита Книдская соблазнила паломника

Вообще-то древние греки не сразу сразу начали изображать женщин обнаженными, поначалу этой чести удостаивались только мужчины, в первую очередь, конечно, боги. Женщины не имели права появляться на публике без одежды, и касалась это даже изображений и скульптур.

Фото: Jean-Léon Gérôme Jean-Léon Gérôme

Первопроходцем в нелегком деле борьбы за права античных дам стал скульптор Пракситель, создавший статую Афродиты. Она получилась настолько живой, что один поклонник высокого искусства и женской красоты так разгорячился, что поспешил одарить ее своей любовью в самом физическом смысле этого слова. "Рамблер" рассказывает, как так вышло.

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Скульптуру художнику заказали жители острова Кос. Пракситель с энтузиазмом взялся за дело, а в натурщицы позвал свою возлюбленную Фрину, начинающую гетеру.

Privatarchiv Foto von MrArifnajafov fotografiert

Пракситель так увлекся работой, что выполнил два варианта — в одежде и без. Обнаженная Афродита смутила заказчиков, и они выбрали ту, которая была изображена в одежде. Но обнаженная скульптура не осталась не у дел, ее купил город Книд, располагавшийся в Малой Азии. С тех пор она получила свое имя — Афродита Книдская.

Весть о соблазнительной богине быстро облетела жителей окрестностей, и к скульптуре со всех концов потянулись паломники и прочие товарищи, желающие просто посмотреть. Кстати, это сейчас мы привыкли, что античные скульптуры, дошедшие до нас чаще всего белые. А тогда их было принято раскрашивать, и Афродита получилась совершенно, как живая. Древнегреческий писатель Лукиан оставил воспоминания о том, как один юноша уверовал в то, что перед ним реальная женщина. Он пробрался к ней ночью и попытался слиться в порыве страсти. Наутро на мраморе обнаружили пятно и следы объятий, а молодой человек бесследно исчез: то ли бросился в пропасть, то ли в морскую пучину. Так или иначе больше его никто не видел.

Столетия спустя Афродита Книдская оказалась в Константинополе, где сгорела в пожаре. К счастью, до нас дошли ее копии, и мы можем представить, как хороша она была.

Гетера Фрина, изображавшая Афродиту для скульптора, была не так проста, а с изюминкой. Своих клиентов она принимала в полной темноте, прятала волосы и носила закрытую одежду из плотной ткани. Это еще сильнее разжигало к ней интерес, ее услугами пользовались самые влиятельные люди. И тут без скандала не обошлось. Во Фрину влюбился оратор Ефрий, но девушка отвергла его ухаживания, разобиженный мужчина обратился в суд, он хотел доказать, что гетера не достойна того, чтобы изображать богиню. Спасла девушку ее красота. Адвокат Гиперид, также бывший ее любовником, не стал готовить долгую речь в защиту Фрины, а просто сорвал с нее одежду прямо перед судьями. Сомнений в ее божественном совершенстве не осталось ни у кого, и с Фрины сняли все обвинения.