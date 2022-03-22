Почему Япония упустила шанс договориться с СССР о Курилах

Курилы впервые появились на карте России в середине XVIII века, когда капитан русского флота Мартына Петровича Шпанберга нанес на нее Малую Курильскую гряду.
Екатерина II закрепила эти присоединения указом от 1786 года, назвав их «землями, Российскими мореплавателями приобретенные». Однако уже в 1855 году они были переданы Японии согласно Симодскому договору как залог «постоянного мира и искренней дружбы между Россией и Японией».
За этим соглашением последовал и Санкт-Петербургский договор, по которому все Курилы переходили Японии в обмен на японскую часть Сахалина. Последняя была впоследствии утрачена в ходе русско-японской войны.
Шанс вернуть утраченные территории представился после Ялтинской конференции 11 февраля 1945 года, на которой была достигнута договоренность о вступлении СССР в войну против Японии, при условии передачи ему Южного Сахалина и всех Курильских островов. В соответствии с этим соглашением, генерал союзных войск Дуглас Макартур в 1946 году специальным Меморандумом исключил из территорий Страны восходящего солнца Курильские острова (острова Тисима), группу островов Хабомаи (Хабомадзе) и остров Сикотан.
Однако мирный договор между Россией и Японией так и не был подписан. Япония отказалась признать ряд Курильских островов, перешедших к России, «Курильскими». Согласно официальной позиции Страны восходящего солнца, острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи (Южные Курилы) в состав Курил не входили и Япония от них не отказывалась.
Территориальный спор лишь усугубился в условиях «холодной войны». В 1956 году СССР, согласно морской декларации, был готов уступить Японии острова Хабомаи и Шикотан, оставив за собой стратегически важные Кунашир и Итуруп. Однако в случае подобного компромисса, США пригрозили Стране восходящего солнца лишением архипелага Рюкю с островом Окинава, который тогда находился под управлением Америки.
Несостоявшийся компромисс был, фактически, последним прецедентом в истории, когда Курильский вопрос мог сдвинуться с мертвой точки. Принятый незадолго после этого « Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией», узаконил пребывание американских войск на японской территории, что было естественно расценено СССР как угроза собственным интересам. Спор «о северных территориях» зашел в полнейший тупик.
На сегодняшний день, четыре острова Южных Курил, а также статус Северных островов и Южного Сахалина, остаются главным камнем преткновения в российско-японских отношениях, который препятствует подведению итогов Второй мировой войны и подписанию мирного договора.
Согласно позиции России, все Курильские острова, включая Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, а также весь Сахалин, принадлежат РФ на законных основаниях, по итогам Второй мировой войны.
Япония, позицию которой последовательно поддерживает США, считает все Южные Курилы своими исконными землями, незаконно оккупированными Россией, а Северные Курилы и Южный Сахалин территориями с неопределенным статусом. С ее стороны мирный договор возможен лишь при возвращении всех четырех спорных островов.
21 марта 2022 года Россия отказалась вести переговоры с Японией о мирном договоре, окончательно закрыв вопрос в споре принадлежности этих островов. Южные Курилы принадлежат России - точка!