Почему Япония упустила шанс договориться с СССР о Курилах

Курилы впервые появились на карте России в середине XVIII века, когда капитан русского флота Мартына Петровича Шпанберга нанес на нее Малую Курильскую гряду.

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Обмен на Сахалин

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Екатерина II закрепила эти присоединения указом от 1786 года, назвав их «землями, Российскими мореплавателями приобретенные». Однако уже в 1855 году они были переданы Японии согласно Симодскому договору как залог «постоянного мира и искренней дружбы между Россией и Японией».

За этим соглашением последовал и Санкт-Петербургский договор, по которому все Курилы переходили Японии в обмен на японскую часть Сахалина. Последняя была впоследствии утрачена в ходе русско-японской войны.

Меморандум Дугласа Макартура

Шанс вернуть утраченные территории представился после Ялтинской конференции 11 февраля 1945 года, на которой была достигнута договоренность о вступлении СССР в войну против Японии, при условии передачи ему Южного Сахалина и всех Курильских островов. В соответствии с этим соглашением, генерал союзных войск Дуглас Макартур в 1946 году специальным Меморандумом исключил из территорий Страны восходящего солнца Курильские острова (острова Тисима), группу островов Хабомаи (Хабомадзе) и остров Сикотан.

Однако мирный договор между Россией и Японией так и не был подписан. Япония отказалась признать ряд Курильских островов, перешедших к России, «Курильскими». Согласно официальной позиции Страны восходящего солнца, острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи (Южные Курилы) в состав Курил не входили и Япония от них не отказывалась.

Несостоявшийся компромисс

Территориальный спор лишь усугубился в условиях «холодной войны». В 1956 году СССР, согласно морской декларации, был готов уступить Японии острова Хабомаи и Шикотан, оставив за собой стратегически важные Кунашир и Итуруп. Однако в случае подобного компромисса, США пригрозили Стране восходящего солнца лишением архипелага Рюкю с островом Окинава, который тогда находился под управлением Америки.

Несостоявшийся компромисс был, фактически, последним прецедентом в истории, когда Курильский вопрос мог сдвинуться с мертвой точки. Принятый незадолго после этого « Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией», узаконил пребывание американских войск на японской территории, что было естественно расценено СССР как угроза собственным интересам. Спор «о северных территориях» зашел в полнейший тупик.

Сегодняшнее положение

На сегодняшний день, четыре острова Южных Курил, а также статус Северных островов и Южного Сахалина, остаются главным камнем преткновения в российско-японских отношениях, который препятствует подведению итогов Второй мировой войны и подписанию мирного договора.

Согласно позиции России, все Курильские острова, включая Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, а также весь Сахалин, принадлежат РФ на законных основаниях, по итогам Второй мировой войны.

Япония, позицию которой последовательно поддерживает США, считает все Южные Курилы своими исконными землями, незаконно оккупированными Россией, а Северные Курилы и Южный Сахалин территориями с неопределенным статусом. С ее стороны мирный договор возможен лишь при возвращении всех четырех спорных островов.