За что Гитлер уважал Льва Троцкого

Льва Троцкого можно считать одним из главных неудачников мировой истории. Черная полоса для отца Красной армии началась в 1927 году, когда Иосиф Сталин исключил его из партии большевиков. Вспоминаем дела Троцкого, которым не суждено было воплотиться в жизнь.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Создать Соединенные штаты Европы и Азии

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В мировую историю Лев Давидович Троцкий войдет как последовательный теоретик и идеолог мировой революции. Эта идея-фикс его, собственно, и погубила, сделав одним из главных неудачников XX века. Мировые амбиции Троцкого стали одной из причин конфликта со Сталиным, который, отойдя от канонов марксизма, собирался строить социализм в отдельно взятой стране. В этом противостоянии Троцкий проиграл и был выслан из СССР. Однако «мировой революционер» не расстался со своей мечтой: до самой смерти он верил, что в восточном полушарии Земного шара будет построено государство под названием Соединенные Штаты Европы и Азии, в котором будут жить свободные от «буржуазных» предрассудков (вроде национальной культуры, семейного очага, частной собственности) люди и наслаждаться плодами справедливого общества.

Победить эдипов комплекс

Лев Троцкий был увлекающимся человеком. Когда красный вождь обладал властью и влиянием, все его увлечения приобретали государственный масштаб. Так, еще до октябрьской революции, побывав в Вене, Троцкий увлекся психоанализом Фрейда. С этого момента у Льва Давидовича, кроме мирового капитала, появился еще один враг – эдипов комплекс. Именно он, согласно Зигмунду Фрейду, являлся корнем в образовании всех невротических заболеваний. А как может мировая революция победить с революционерами-невротиками?

В результате, после прихода к власти большевиков, Советская Россия стала настоящим полигоном для психоаналитических экспериментов. По всей стране появлялись детские интернаты, в которых психологи-экспериментаторы организовывали «свободное половое развитие детей».

В 1921 году, с благословения Троцкого и Фрейда, был открыт знаменитый Детский дом-лаборатория «Международная солидарность», целью которого было создать «нового человека», – свободного от эдипова комплекса.

Честь преодолеть эту напасть первоначально выпала детям большевистской номенклатуры (к примеру, начальное половое образование здесь получал сын Сталина Василий). Причем главным условием этого воспитания было абсолютное исключение родителей из процесса. Правда, родственные чувства высокопоставленных родителей все же взяли верх, и в 1925 году Дом ребенка был закрыт с формулировкой «неудавшегося эксперимента».

«Попытка объявить психоанализ "несовместимым" с марксизмом и попросту повернуться к фрейдизму спиной слишком проста или, вернее, простовата. Но мы ни в коем случае не обязаны и усыновлять фрейдизм. Это рабочая гипотеза, которая может дать и, несомненно, дает выводы и догадки, идущие по линии материалистической психологии. Экспериментальный путь принесет в свое время проверку. Но мы не имеем ни основания, ни права налагать запрет на другой путь, хотя бы и менее надежный, но пытающийся предвосхитить выводы, к которым экспериментальный путь ведет лишь крайне медленно».

Покончить с институтом семьи

Как материалист, Лев Троцкий знал, что бытие определяет сознание и что победа в брани с эдиповым комплексом возможна только с уничтожением главной причины – семьи. Лев Давидович прямо говорил:

«Революция сделала героическую попытку разрушить так называемый “семейный очаг”, т. е. то архаическое, затхлое и косное учреждение, в котором женщина трудящихся классов отбывает каторжные работы с детских лет и до смерти».

На смену вредному институту семьи пришли коммуны, которые при поддержке Троцкого стали создаваться практически сразу же после октябрьской революции. В этих новых ячейках общества все было общее: как материальная собственность, так и любовь. Дети, появившиеся после освобождения любовных отношений, содержались всей коммуной, и, по задумке психоаналитиков, не должны были стать жертвами эдипова комплекса, поскольку не могли определить с точностью, кто же отец. Последние коммуны были закрыты в конце 1920-х годов, уже после высылки Троцкого из СССР.

Найти Шамбалу

С начала XX столетия одним из главных модных трендов в интеллектуальной среде стал поиск мифической страны, затерявшейся в Тибете, Шамбалы. Оккультисты считали, что на этой загадочной земле живут «великие учителя», которые незримо управляют эволюцией человечества. Троцкий, любивший быть на вершине тенденций, также не остался в стороне от этого процесса.

В 1925 году Лев Давидович посылает в Тибет со спецзаданием своего доверенного агента, Якова Блюмкина, о котором теоретик мировой революции когда-то высказался: «Революция предпочитает молодых любовников».

Неизвестно, нашел ли Блюмкин Шамбалу и смог ли встретиться с “великими учителями”, но можно сказать, что поиски имели грустные последствия. Троцкого вскоре отправляют в ссылку, а “молодой любовник” бесследно исчезает в 1929 году в лагере.

Стать врагом Гитлера

Троцкий не любил Гитлера и до самой смерти критиковал идеологию национал-социализма. Фюрер тоже не выказывал публично любви к теоретику мировой революции, однако, по всей видимости, с глубоким уважением относился к Льву Давидовичу. Так, Конрад Гейден, биограф Адольфа Гитлера, вспоминал:Однажды фюрер за столом в тесном кругу спросил: — «Читали ли вы воспоминания Троцкого?»Послышались ответы: — «Да! Отвратительная книга! Это мемуары сатаны!»

«Отвратительная?» — переспросил Гитлер. — «Блестящая книга! Какая у него голова! Я многому у него научился»…

Любопытно, что автобиография Троцкого использовалась в качестве психологического оружия японской службой безопасности в 1930-1940-ые годы: сотрудники тюрем насильно заставляли читать «Мою жизнь» местных коммунистов, полагая, что «исповедь неудачника планетарного масштаба» уничтожит их амбиции.

Победить Сталина

21 октября 1928 года, ровно через год после исключения из партии, Троцкий обратился с посланием к коммунистам всего мира, призвав их противостоять планам Сталина. Это было не единственным "антисталинским" воззванием Льва Давидовича. Правда, эти воззвания имели порой обратный эффект: именно из-за активности Троцкого за границей Сталин начал Большой террор в стране, дабы искоренить влияние идеолога мировой революции навсегда.

Триумфально вернуться в СССР

Последние годы жизни Троцкий жил в изгнании в Мексике, на обочине мира. Однако, несмотря на это, Лев Давидович по-прежнему верил в свое возвращение в большую политику.Начало II-ой мировой войны Троцкий расценил как хорошей шанс для проведения мировой революции. Он был уверен, что война создаст революционную волну классовой и национальной борьбы, схожей с той, что породила I-ая мировая война.