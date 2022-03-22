Истории котов, которые нашли работу в России

Если вы по утрам смотрите на своего кота и завидуете ему, то подумайте о том, что в России есть и другие коты, которые встают рано утром на работу, и сами зарабатывают себе на корм и прививки. Это может звучать странно, но в нашей стране есть трудоустроенные коты. О них — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Коты "Эрмитажа"

hermitage_museum/vk.com

Не секрет, что в одном из главных музеев нашей страны работают несколько десятков котов. Согласно легенде, они обитают здесь со времен Петра I, а "охранниками картин" их сделала Екатерина II. С тех пор они до сих пор живут в Эрмитаже и являются символами популярного музея. Единственное время, когда они там отсутствовали — времена блокады. Некоторые посетители приходят ради того, чтобы посмотреть на котов. При этом, сотрудники делают и другое доброе дело. На сайте музея есть целая галерея портретов с котами, и любой желающий может забрать понравившегося кота к себе домой.

Борис в Ботаническом саде МГУ

hortus.ru

Если вы придете в Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород", то во время приобретения билетов вас встретит Борис. Черный кот занимает должность менеджера в организации. При этом, он — не единственный кот, который здесь живет, но только он стал работать на привлечение клиентов. Борис попал в объективы фотографов и увеличил продажи билетов. Как правило, Бориса можно встретить на кассе с 10 до 15 утра, но иногда он отправляется отдыхать или патрулировать территорию.

Марай в Серпуховском историко-художественном музее

serpuhovmuseum/vk.com