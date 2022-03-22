Имел ли Гитлер шансы на побег из окруженного Берлина

30 апреля 1945 года примерно в 15:00 по берлинскому времени в личном двухэтажном бункере Адольф Гитлер попрощался с приближенными и вдвоем с новоиспеченной супругой Евой Браун ушел в свой кабинет, откуда послышался звук выстрела.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Вошедшие в комнату увидели метрового вождя, а рядом – тело его жены. После чего двое охранников завернули тела в одеяла и вынесли на улицу. Там их облили бензином и сожгли.

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Останки фашистских вождей попали в руки советским офицерам и после тщательной медицинской экспертизы, которая не оставила и тени сомнений, что перед ними Гитлер и Ева Браун, были преданы земле в Магдебурге на территории военной базы. В 1970 году по приказу Андропова останки сожгли, а пепел сбросили в Эльбу. В Москве до сих пор хранится несколько фрагментов тела Гитлера: часть черепа, зубные протезы и ручки дивана со следами его крови.

Но почему фюрер покончил с собой? Разве он не мог договориться с американцами?

Кто привел фюрера к власти

По мнению историка Евгения Спицына, к власти фюрера привели американцы – финансовые воротилы и промышленники Морганы, Вайбурги, Ротшильды и Рокфеллеры. В их планах было сделать из Германии кулак, направленный против России. С 1931 года через Банк международных расчетов они стали скупать акций немецких предприятий. Вскоре под контролем американцев оказалось около трехсот немецких компаний. Вся нефтепереработка принадлежала компании Рокфеллера «Стандарт Ойл», «Фольксваген» контролировался «Фордом».

В 1932 году СССР закончило первую пятилетку. Было построено около пяти тысяч новых предприятий, страна переживала индустриализацию. Все это происходило на фоне экономического спада в США. Именно тогда американские воротилы привели к власти Гитлера, который и начал строительство Рейха.

Доктор исторических наук Юрий Рубцов вообще предполагает, что все денежные потоки, идущие к нацистам контролировала разведка США.

Так почему же в конце войны Гитлер не обратился к своим покровителям?

Скорее всего, потому, что финансовые интересы и интересы государств в этом случае разошлись. Ни простые американцы, ни англичане не поняли бы руководство, если бы оно открыто поддержало нацистов, о зверствах которых уже все были наслышаны.

Сам по себе фюрер уже не был нужен никому: у американцев были свои вполне меркантильные цели, и Гитлер прекрасно это понимал.

Договориться не удалось

В начале 1944-го года разведки США и Великобритании считали, что к весне СССР выдохнется, полностью исчерпав ресурсы. Союзники готовили многоходовку: они надеялись, что немецкая верхушка совершит переворот и заключит мир с ними мир. Возможно, они даже видели в этом возможность объединиться с Германией против СССР.

Чудом уцелев при покушении, фюрер невольно сорвал планы американцев.

Вторая попытка заключить мир была в марте 1945 года, когда Гиммлер пытался договориться с американским шпионом Аленом Даллесом. Переговоры были сорваны разведкой СССР. Но сразу после этого немцы стали сдаваться американцам, надеясь, что те возьмут Берлин. Но Красная армия оказалась оперативнее.

Некуда бежать

Итак, после покушения Гитлер не мог рассчитывать на покровителей. Единственное место, куда он мог сбежать, была Аргентина. Однако достичь ее берегов на подлодке без согласия США, которые прощупывали радиолокаторами всю Атлантику, было невозможно. Да и состояние здоровья фюрера было таким, что он мог просто умереть в дороге. За четыре года войны с СССР он превратился в больного старика, с нервным тиком и трясущимися руками. Он не расставался с тростью и не мог проходить больше двадцати метров. Он никому не верил, считая всех вокруг заговорщиками, и это состояние к весне 1945 года достигло мании. Чтобы достичь заветной Аргентины, надо было довериться слишком многим людям.

Только не плен!

В минуты откровения Гитлер говорил, что боится не столько смерти, сколько плена. Страх перед Советами стал фобией. Доверять было некому: 20 апреля его последние приближенные бежали из Берлина. 24 апреля Гиммлер самостоятельно пытался договориться с американцами о капитуляции. За день до смерти Гитлер узнал об участи Муссолини и понимал, что выход у него один — самоубийство.

В западне

24 апреля 1945 года Советская армия взяла Берлин в окружение. Пилотесса Ханна Рейч дважды сумела пролететь над Берлином, но летчики, пытавшиеся повторить это, не возвращались. В бункере было слышно, как по городу работает советская артилерия. Сбежать было нельзя, и Гитлер решился на самоубийство.

Сейчас то и дело возникают гипотезы о том, что он все-таки ускользнул от правосудия, уехав то ли в Южную Америку, то ли в Антарктиду, однако все они разбиваются о материалы экспертизы тел Гитлера и Евы Браун. Как неоднократно заявлял начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, сомнения в смерти Гитлера нет. С 1954 года все документы: протоколы допросов и акты экспертиз,а также вещественные доказательства находятся в спецхранилище ЦА ФСБ России. С 1996 года они открыты для общественности.