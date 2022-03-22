Руководство по проверке фактов: как проверить информацию в Сети

Информации в Интернете так много, что разобраться в достоверности фактов и составить свое мнение может быть трудно. Специально для этого была разработана система фактчекинга, которая помогает дать оценку любому тексту. «Рамблер» расскажет, как отличить факты от вымысла.

Что такое фактчекинг

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Фактчекинг (или проверка фактов) – это способ проверить достоверность информации, которая указана в тексте. Понятие пришло в новые медиа из традиционной журналистики, когда каждый текст проходил через редакционный фильтр. Несколько этапов проверки информации позволяют сохранять базовые принципы журналистики: независимость, объективность, беспристрастность и точность.

Если журналист публикует проверенную информацию, а именно факты, это вызывает лояльность и доверие у аудитории. Факт – это событие, которое подкреплено надежными свидетельствами. У разных людей может быть разный взгляд на одно и то же событие, но с фактами не поспоришь. Именно поэтому факт должен быть не просто установлен, а проверен и перепроверен.

Искажение фактов – это преступление против объективности и точности, нарушение этих принципов противоречит журналистской этике. Однако некоторые люди умышленно искажают факты, превращая тексты в манипуляцию. По этой причине важно сохранять критическое мышление и уметь отличить факт от фейка.

Обычно фактчекинг проводят до публикации текстов, но часто необходимость проверки возникает и после распространения материала. Кстати, фактчекинг существует и в научной, и в художественной литературе. В научном мире роль фактчекинга играет рецензирование, в художественных текстах также может применяться этот метод, если автор пишет о теме, с которой плохо знаком. Например, он пишет о времени, в котором не жил.

Топ-5 особенностей фейка

Далеко не всегда в информацию нужно вчитываться и проводить серьезный анализ, чтобы понять, что перед вами фейк. В этом пункте вы найдете 5 особенностей «информационных вбросов» или непроверенной информации.

Странный дизайн

Обложка статьи плохого качества и выглядит карикатурно. На изображении вы видите агрессивные высказывания, множество восклицательных знаков, капслок или водяные знаки.

В серьезных изданиях бильд-редакторы используют изображения хорошего качества, это касается как фотографий природы, так и снимков знаменитостей. Для оформления материалов на серьезные темы журналисты выбирают сдержанные иллюстрации. Напомним, что табак, алкоголь и кровь не могут иллюстрировать материал в СМИ по закону.

Безусловно, некоторые издания используют тематические работы художников и иллюстраторов, которые могут нести некоторый эмоциональный окрас, но качество этих работ высоко.

Кликбейт в заголовке

Если в заголовке вы видите слова «сенсационная», «секретная», «запрещенная», «запретная» и другие эпитеты, вряд ли вы наткнулись на достоверный материал. Не менее странно, если журналист или спикер в статье знает об информации больше, чем официальные источники.

Кликбейтные заголовки необходимы лишь для того, чтобы добиться перехода на страницу сайта. Материал написан, чтобы привлечь ваше внимание, а текст внутри статьи не несет ценности. Скорее всего, он пестрит активными ссылками для перехода на другие порталы и рекламой.

Сомнительный автор и спикер

Автора и спикера любой газеты вы можете поискать в Интернете. Велика вероятность, что в недостоверном материале автор не представит свое истинное ФИО и скроет его за псевдонимом. Иногда журналист выпускает некачественный материал, пытаясь подогнать факты под идею.

Квалификацию экспертов также можно оценить. Зачастую в материалах журналисты указывают место работы спикера или его образование, что дает право человеку давать комментарий СМИ. Вы также можете задать себе несколько вопросов:

А существует ли такой университет, где учился или преподает автор?

Эксперт высказывается в рамках своей компетенции или нет?

Иногда спикеры приобретают чрезмерную популярность и начинают высказываться не по теме, а комментируют любой инфоповод. Мнение таких людей может быть интересно аудитории, но не является экспертным.

Текст взывает к эмоциям

Эмоциональность, безапелляционность и отсутствие конкретики должны вызвать у читателя сомнение. Если в тексте много обобщений, а аргументы выглядят размыто и основаны на общих идеях, значит текст уже можно считать недостоверным.

Если текст представлен субъективно, в нем нет никаких деталей и уточнений, все придерживаются одной точки зрения, в материале отсутствует статистика и цитаты из других источников, скорее всего, текст недостоверен.

Упрощения и грамматические ошибки

Мир не делится на черное и белое, а глобальные темы вроде новых болезней или политической обстановки всегда имеют свои подводные камни. Поэтому не всегда даже заслуженные ученые или политологи могут дать точный ответ на вопрос журналиста.

Если спикер сомневается и не занимает ту или иную сторону – это нормально. Также нормально занимать позицию и аргументировать свой выбор. Упрощение – это прямой путь к фактическим ошибкам. Кстати, ошибки грамматические тоже должны смутить читателя.

Три способа, как проверить информацию в СМИ

Недостоверная информация может быть создана с умыслом, поэтому ее форма может не вызвать подозрений. Такие материалы рассчитаны на рассеянное внимание аудитории.

Например, данные исследования Stanford History Education Group показали, что 80% молодых зрителей не заметили разницу между новостью и рекламой. А 60% согласились с постом, который основывается на «мнении большинства», остальные даже не перешли на ссылку с опросом.

Поэтому важно помнить о правилах, которые помогут отличить фейк в СМИ.

1. Найдите первоисточник или подтверждение от нескольких независимых источников

Если вы видите новость, в которой человек выражает свое экспертное мнение по поводу важного процесса, происходящего в мире, обязательно найдите ссылку на первоисточник. Зачастую журналисты теряют часть информации при многочисленных рерайтах и передают ее искаженно.

Если вы хотите удостовериться в том, что спикер имеет право высказывать свое мнение насчет ситуации, вам необходимо задать себе несколько вопросов.

Кто этого человек, где он работает и с кем сотрудничает?

Действительно ли у этого человек есть доступ к информации?

Давал ли он подтвержденную информацию до этого?

В чем его мотивация?

2. Изучите мнение противоположной стороны

Если все выбранные эксперты придерживаются одной точки зрения, то материал получится необъективным. Даже если тема специфическая, дать право голоса другой стороне – прямая задача журналиста.

Если это не полноценная статья, а новость, вы можете самостоятельно найти новость, которая транслирует отличное мнение.

3. Найдите дополнительные данные

Для начала удостоверьтесь в том, что все имена, фамилии и даты указаны верно. Часто в социальных сетях распространяются новости со старой датой, на которую никто не обращает внимания.

Если все источники опрошены, можно найти дополнительную информацию: документы, отчеты, фото, видеозаписи.

Если в новости есть статистические данные или исследования, стоит проверить их в авторитетных источниках.

На русском языке:

Официальные данные: Росстат, открытые данные Министерства экономического развития, Банк России.

Исследования организаций: НИУ ВШЭ, Национальное агентство финансовых исследований.

Информационные агентства: ТАСС, РИА Новости, Интерфакс

Маркетинговые исследования: Mediascope, РБК.

На английском языке:

Международные маркетинговые исследования: Euromonitor, Nielsen, Ipsos, GfK, Kantar Group.

Информационные агентства: Reuters, Associated Press, CNN.

Как опознать фейк в социальных сетях

По данным Meta (признана запрещенной в РФ), в социальной сети 11% аккаунтов – дубли, и еще 5 % – фейки. Это говорит об огромном количестве недостоверной информации.

Задайте себе вопрос

Для того, чтобы проверить информацию в социальных сетях, задайте себе несколько вопросов. Зачастую в аккаунтах, распространяющих фейки, нет никакой ценной информации, а все высказывания сводятся в одной теме. Автор такого аккаунта не приемлет другой точки зрения и никогда не дает ссылки на источник, где получил информацию.

Кому принадлежит этот аккаунт?

В ленте только репосты или есть авторский контент?

Есть ли связь между новостным поводом, профилем и страницами, на которые подписан источник?

Есть ли человек в других соцсетях? Есть ли у него реальная жизнь?

Фотографии пользователя уникальны?

Проверьте фотографии

Чтобы проверить уникальность фото, достаточно использовать сервис TinEye и провести фотографию в поисковой системе «Картинки Google» и «Яндекс.Картинки». Так вы сможете отыскать первоисточник, иногда это может занять время из-за обилия вкладок с результатами поиска.

Помните, чтобы создать определенное мнение, пользователи могут использовать старые фотографии или менять как фото, так и видео с помощью графических редакторов. К сожалению, случается и такое, когда фото-контент не проверяют даже сотрудники крупных компаний и изданий.

Выводы

Фейковые новости и фотоснимки преследуют нас повсюду. Эти материалы создают, чтобы заманить посетителя на сайт или сформировать у него неверное мнение, которое выгодно той или иной стороне конфликта. Иногда журналисты пытаются подогнать факты под идею, но читатель должен не поддаваться на манипуляции.